ESTRADA – Prefeitura trabalha na recuperação da linha 13, no Assentamento Joana D’arc

Manutenção da estrada inclui patrolamento e abertura de canais de drenagem, nos trechos mais críticos

Atendendo à determinação do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) está realizando um serviço completo de patrolamento, com tapa-buracos e a abertura de canais de drenagem para o escoamento das águas das chuvas, para garantir o livre trânsito de veículos e o acesso do transporte escolar dos alunos, além do escoamento da produção agropecuária, na linha 13, no Assentamento Joana D’arc, há cerca de 100 quilômetros da cidade, sentido BR-319.

“Aquela região tem se destacado na produção agrícola e a prefeitura está realizando esse serviço para garantir o transporte escolar e o tráfego de veículos. São várias frentes de serviços da Semagric que estão atuando nesse período, mesmo com as chuvas”, observou o prefeito.

De acordo com o secretário da Semagric, Carlos Magno, a equipe já realizou a recuperação de cerca de 1.600 metros de estrada, com o serviço de tapa-buracos, além de desobstrução e abertura de canais de drenagem em aproximadamente mil metros, garantindo a trafegabilidade nos trechos atendidos e seguindo com o trabalho de patrolamento e melhorias na estrada.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Thiago Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO