ESTRADAS RURAIS – Prefeitura conclui recuperação de mais de 20 quilômetros do Ramal do Ibama

Prioridade são os trechos mais críticos das vias de acesso para o transporte escolar

Desde o início de janeiro, a Prefeitura de Porto Velho, a exemplo de anos anteriores, vem dando uma atenção especial e intensificando os trabalhos de recuperação e manutenção das estradas rurais. Por serem estradas de terra, elas acabam sendo castigadas pelo chamado inverno amazônico.

Nesses últimos dias, equipes da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), responsável pelo trabalho, concluíram a manutenção em um trecho de 23 quilômetros do Ramal do Ibama.

“Somente no período de 11 de janeiro a 2 de fevereiro, nossas equipes trabalharam na abertura de estradas, limpeza lateral, patrolamento, encascalhamento, tapa-buraco e um total de 100 saídas d’água, entre outros serviços”, destacou o secretário Carlos Magno.

O titular da Semagric acrescentou que mesmo no período chuvoso, a pasta está empenhada em atender as demandas de urgência nos pontos críticos. Com isso, melhora a acessibilidade das famílias que moram nas linhas rurais e, consequentemente, proporciona mais segurança para quem trafega por essas vias.

LINHA DO CARACOL

Os esforços das equipes se concentram agora na recuperação da chamada Linha do Caracol, localizada no distrito de Jaci-Paraná, distante cerca de 90 quilômetros da capital rondoniense, sentido Acre. “Os trabalhos foram iniciados no dia três de fevereiro e seguem a todo vapor para facilitar a vida dos moradores”, completou Magno.

Referente à Linha do Caracol, até o momento foram realizados 18 quilômetros de abertura de estrada e limpeza lateral, oito quilômetros de patrolamento, quatro quilômetros de encascalhamento e dez saídas d’água.

A Semagric trabalha nos principais pontos críticos, dando prioridade às vias de acesso do transporte escolar e trafegabilidade da população rural. “A Semagric conta com frentes de serviços engajadas em oferecer o melhor à população do campo, atendendo as diretrizes do prefeito Hildon Chaves”, comentou.

OUTRAS AÇÕES

Trabalho semelhante já foi executado na Ponta do Abunã (fronteira com o Acre), distritos de União Bandeirantes e Rio Pardo, linha PV-8, Estrada dos Japoneses, linha Brasil, linha Transpurus e comunidade de Cujubinzinho (baixo Madeira).

Texto: Augusto Soares

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO