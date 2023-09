ESTRATÉGIA Profissionais de saúde participam de capacitação em Microplanejamento de Imunização

Objetivo do treinamento é promover o aumento da cobertura vacinal

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal em Porto Velho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realiza uma capacitação em Microplanejamento para Atividades de Vacinação de Alta Qualidade. O treinamento acontece nos dias 26, 27 e 28 de setembro e tem o objetivo de elaborar estratégias que visam o aumento da cobertura vacinal e redução dos riscos de saúde, garantindo assim, serviços de qualidade.

O Microplanejamento é uma iniciativa do Ministério da Saúde com foco na elaboração de indicadores que facilitem a execução das atividades das equipes de imunização, tanto nos programas de rotina como na intensificação das campanhas. Além disso, o planejamento busca atualizar o esquema vacinal de todo o país e promover avanços nas estratégias de vacinação para reduzir os riscos de reintrodução de doenças que já foram erradicadas e controladas pelos imunizantes.

Em Porto Velho, o aperfeiçoamento é realizado pela Divisão de Imunização da Semusa em parceria com Agência de Vigilância em Saúde (Agevisa), e reúne cerca de 70 profissionais entre técnicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde (ACS).

Segundo a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, o treinamento é fundamental para a preparação e aperfeiçoamento dos profissionais. Assim, estão ainda mais preparados para realizarem as próximas campanhas de vacinação com eficiência. Ela ainda reforça que o objetivo é adotar as estratégias nas rotinas das salas de vacina do município.

“A elaboração do microplanejamento é essencial para melhorias na execução das ações de multivacinação. O objetivo principal é que essas ferramentas sejam utilizadas rotineiramente dentro e fora das nossas unidades, para alcançar o maior número de pessoas e assim atingir a nossa meta de voltar às altas coberturas vacinais”, afirma a coordenadora.

Elizeth Gomes participou, em agosto, de um encontro em Goiânia, promovido pelo Ministério da Saúde, onde recebeu toda a preparação e estratégias que devem ser implantadas nos municípios. As enfermeiras Mara Benedicta, Eliza Ferraz, Luzanira da Costa e Linete Batista também estiveram na qualificação.

MULTIVACINAÇÃO

O Microplanejamento é mais uma etapa de preparação para a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, que acontece de 03 a 16 de outubro em Porto Velho. Todos os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis nas unidades de saúde da zona urbana e rural. Confira neste link os endereços das salas de vacina e verifique a mais próxima de sua residência.

A estratégia da Semusa é ampliar os índices da cobertura vacinal. A ação é orientada pelo Ministério da Saúde (MS) com foco em diminuir o risco de reintrodução de doenças já erradicadas com a vacina, além de aumentar a cobertura vacinal e atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de todo o país.

DIA D

O Dia D de vacinação acontece dia 07 de outubro para imunizar toda a população de Porto Velho, desde as crianças até os idosos. A imunização será realizada em todas unidades de saúde da rede municipal, da zona urbana e rural, além dos distritos. O horário de funcionamento será das 8h às 17h.

VACINAÇÃO DE FRONTEIRA

Entre os dias 2 e 12 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com a Agevisa, vai realizar a campanha “Vacinação Não Tem Fronteira”, nos distritos da Ponta do Abunã. O objetivo é reforçar a proteção contra possíveis doenças nas localidades daquela região, porta de entrada para a capital do Estado.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de Luciane Gonçalves)

Foto: Semusa e Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO