ESTRATÉGIAPorto Velho intensifica esforços para combater a baixa cobertura vacinal

Linhas Grande Circular A e B, Guaporé e Interbairros, retornam com os mesmos percursos de antigamente

Por determinação do prefeito Hildon Chaves, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), buscando melhorar a frequência e reforçar algumas linhas, tem ampliado a oferta de ônibus para diversas rotas, atendendo passageiros de todas as regiões de Porto Velho.

Nesta terça-feira (17), entraram em operação as linhas Guaporé 221, Interbairros 030, Interbairros 040, Grande Circular A e a Grande Circular B, via Porto Velho Shopping, todas reforçando o atendimento aos moradores da zona Sul da capital.

“A meta é aumentar a oferta de linhas, melhorar a frequência e oferecer um transporte coletivo cada vez melhor e que atenda a nossa população. Agora, estamos ampliando esse serviço na zona Sul, que já era atendida pelas linhas Norte Sul, Cohab Floresta, Novo Horizonte e Cidade Nova”, informou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

De acordo com o secretário, com as novas linhas implantadas, o número de viagens diárias saiu de mais de 800 para superar as 900 ao dia. “Serão mais de 100 viagens diárias aumentadas e cerca de 3.400 mensalmente, com essas novas linhas e devemos seguir ampliando esse número, para oferecer uma melhor qualidade no nosso transporte coletivo”.

Segundo o secretário, “as linhas Norte Sul e Cohab Floresta possuem bastante veículos, mesmo assim ocorre lotação e seus itinerários são muitos extensos, por isso optamos em retornar as linhas Grande Circular A e B, Guaporé e Interbairros, com os mesmos percursos que eram realizados antigamente. O Interbairros liga praticamente todas as zonas da cidade”.

Anderson Pereira disse ainda que “a zona Leste será a próxima região que receberá melhorias, tendo em vista a demanda já existente e o aumento de passageiros, com a entrega pela Prefeitura de várias casas populares na região”.

CONVITE

O secretário fez um convite à população para prestigiar, no próximo dia 18 de novembro, às 9h, na nova avenida Santos Dumont, a chegada de 24 novos ônibus na frota da capital, além de dois micro-ônibus para a inclusão social, numa novidade que será apresentada pelo prefeito Hildon Chaves.

MAIS ÔNIBUS

Na zona Leste, já foram implementadas mudanças. Na linha que atende o residencial Cristal da Calama, o itinerário agora inclui o bairro Planalto para reforçar a capacidade de embarque e desembarque de passageiros, beneficiando os usuários das linhas Cristal da Calama, 4 de Janeiro e Guajará. As linhas Presidente Roosevelt e Esperança da Comunidade foram reforçadas.

Já na zona Norte, a linha 310 – Alphaville, também foi desmembrada, passará a ter um ônibus próprio, além da linha 313 (Nova Esperança) que passou a contar com dois ônibus.

UNIR

A linha 211, que atende aos universitários do Campus Unir, na BR-364, passou a contar com mais um ônibus, sendo agora um total de cinco ônibus à disposição dos estudantes universitários, reforçando e ampliando o acesso ao transporte público, contemplando uma categoria que necessita desse amparo para garantir a chegada à Unir.

INFORMAÇÕES

Os usuários poderão obter mais informações sobre as mudanças no site da Semtran e do Consórcio COMPVH, além do aplicativo CittaMobi.

Para denúncias e sugestões, o número de WhatsApp (69) 98471-1870 está disponível para mensagens, ou pelo e-mail [email protected].

