Estudante morta na federal do Piauí apresentava sinais de estupro

Reprodução anaína da Silva Bezerra, 22 anos, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, morta durante festa de calouros

Ainda não se sabe como a estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra, 22 anos, foi morta na Universidade Federal do Piauí (UFPI) , durante uma festa de calouro no campus da instituição.

Segundo informações preliminares da polícia, a jovem teria sido assassinada após sofre estupro. Ele teve o pescoço quebrado. O suspeito do crime é Thiago Mayson da Silva Barbosa, que também é estudante. Ele foi preso.

O laudo preliminar do Instituto de Medicina Legal de Teresina (IML) aponta violência sexual e pescoço quebrado. A jovem chegou sem vida no Hospital da Primavera. Ela apresentava lesões no rosto e várias outras partes do corpo.

A versão da polícia é de a jovem foi violentada dentro de uma sala de aula do curso de Pós-Graduação em Matemática na UFPI. No local, havia uma mesa e um colchão com vestígios de sangue, que estão em análise.

O Instituto de Medicina Legal (IML) emitiu uma declaração de óbito de trauma raquimedular por ação contundente – contusão na coluna vertebral a nível cervical, que provocou lesão da medula espinhal e morte. Em outras palavras, o pescoço da jovem foi quebrado.

O estudante do mestrado em matemática Thiago Mayson da Silva Barbosa de 28 anos foi detido suspeito do crime no sábado (28). Ele elaga que Janaína ‘passou mal’ enquanto tinham relação sexual consensual.

Um vigilante da instituição viu o suspeito sair de uma sala de aula com a moça nos braços. Ao questionar o que estava acontecendo, Thiago teria dito que sua miga passou mal e que estava indo para o hospital. O vigilante não acreditou na história e chamou reforço e acompanhou ambos ao hospital.

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) informou a festa não foi autorizada pela instituição e que vai buscar imagens de câmeras de segurança para ajudar nas investigações.

Fonte: IG Nacional