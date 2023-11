Estudantes atletas de Rondônia encerram participação nos Jogos Escolares Brasileiros com recorde de medalhas

Os produtores de café com acesso à internet podem dispor de uma excelente ferramenta de capacitação, disponibilizada pela Plataforma Global do Café (GCP), para melhorar o aprendizado técnico na cultura do café e ao mesmo tempo aprimorar a gestão do negocio rural. A Entidade Autárquica de assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO) é parceira da GCP, e seus técnicos estão disponíveis para orientar e tirar duvidas dos produtores que se dispuserem a fazer os cursos que estão na referida plataforma.

Diante das exigências cada vez mais presentes nos ambientes de negócios, e na consciência dos consumidores que priorizam cada vez mais a compra de produtos que agreguem aspectos ambientais, sociais e de governança ao longo da cadeia produtiva. O produtor precisa estar informado e envolvido nas práticas de sustentabilidade da produção, dessa forma, é fundamental estar capacitado para fazer uso racional de determinados produtos químicos utilizados na melhoria da fertilidade do solo e para defesa das plantas.

Outro aspecto relevante para a sustentabilidade do produto é o modelo de gestão, “o consumidor já não aceita um produto que em algum elo da cadeia produtiva tenha sido vinculado a práticas degradantes para a dignidade humana, ou de agressão ao meio ambiente”, disse Fausto Lima, técnico responsável pela pelo programa de café na Emater/RO.

Neste contexto é que o governo de Rondônia vem investindo e estabelecendo parcerias para qualificar os técnicos da Extensão Rural e garantir uma assistência técnica capaz de melhorar a rentabilidade da lavoura e melhoria da qualidade de vida na agricultura familiar.

Os cursos e conteúdos estão disponíveis no aplicativo da GCP, para promover a inclusão dos cafeicultores no mundo digital, a intenção é divulgar o conhecimento das práticas de sustentabilidade na cafeicultura, sobretudo entre os pequenos produtores atendidos pelo serviço de assistência técnica e extensão rural. O aplicativo da sustentabilidade do café está disponível a todos os cafeicultores, que podem se cadastrar e acessar sem nenhum custo o programa de educação a distancia, disponibilizado através do link para acessar a Plataforma Global do Café e se inscrever nos cursos, está disponível no site da Emater/RO.

Fonte: Governo RO