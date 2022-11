Estudantes-atletas de Rondônia são destaques na modalidade futsal durante os Jogos Escolares Brasileiros 2022

Times de futsal compostos por estudantes-atletas de Porto Velho e Ji-Paraná se destacaram durante as competições do último domingo (6), nos Jogos Escolares Brasileiros 2022, realizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar – CBDE, com o apoio da Federação de Esporte Escolar de Rondônia – Feero. O evento segue até o dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro.

PORTO VELHO

Anderson Marques, técnico do time da Escola Dr. José Otino de Freitas, de Porto Velho, que conquistou a medalha de prata na série cobre do futsal infantil masculino, explica que tudo se iniciou em março, quando houve uma seletiva entre os alunos nascidos entre 2008 a 2010 . “Após selecionar os atletas, iniciamos os treinos da modalidade na quadra da escola José Otino, visando a disputa da fase Macro regional do Jogos Escolares de Rondônia – Joer, onde nos consagramos campeões. Em agosto, viajamos para a fase estadual do Joer em Ji-Paraná, onde também vencemos e conquistamos a vaga para a etapa nacional, que é o JEB”, explicou o técnico.

Após a conquista da medalha de prata, o time se tornou vice-campeão brasileiro, perdendo apenas para o Distrito Federal, com um placar de 8×5. “Eu acredito que o esporte, de fato, transforma a vida das pessoas e os nossos alunos guardarão esses dias de competição no Parque Olímpico da cidade do Rio para sempre em suas memórias. Nos despedimos do JEB’s com um sentimento de que representamos nosso Estado da melhor forma possível, dentro das nossas condições. Temos a certeza de que voltaremos mais fortes, sabendo o que e onde melhorar. O que fica é a alegria e a gratidão pela oportunidade de participar de um evento como este, em que milhares de jovens e profissionais gostariam de estar. Como técnico, era um sonho profissional participar de uma edição como esta e pude realizar”, finaliza emocionado.

ROLIM DE MOURA

Dez atletas da categoria infantil de 12 a 14 anos, que estudam na Escola Coronel Aluizio Pinheiro Ferreira, de Rolim de Moura, integram o time de futsal feminino que conquistaram o terceiro lugar, vencendo o estado do Amapá, com um placar de 4×0. O time é acompanhado pela Gerência de Educação Física, Arte, Cultura e Esporte Escolar – Gefacee da Seduc. As atletas estavam se preparando desde fevereiro deste ano, com o apoio do Centro de treinamento Desporto Escolar – CTDE.

O técnico Eduardo Barros, resume a vitória em superação. “Treinamos o ano inteiro, com muito afinco, inclusive durante o recesso escolar. As atletas são muito dedicadas. Para chegar até o Rio, tivemos que ter muita perseverança e fé. Enfrentamos 40 horas de translado de ônibus, passamos por manifestações, e encaramos mais seis horas de voo até chegar ao JEB. Agradeço ao apoio da GEFACEE e ressalto a importância do projeto CTDE na Escola Aluizio Pinheiro, pois somos pioneiros neste modelo de projeto de treinamento esportivo escolar.

RECONHECIMENTO

Na quarta-feira (9), o time feminino esteve no Palácio Rio Madeira – PRM, conhecendo as instalações da Secretaria de Estado da Educação – Seduc. Na ocasião, a secretária Ana Pacini ressaltou a conquista. “Gostaria de parabenizar a todas as atletas por esta grande conquista, que é trazer este troféu referente ao terceiro lugar do futsal feminino para Rondônia”, finalizou.

Fonte: Governo RO