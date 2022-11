Estudantes-atletas de Rondônia vão competir nos Jogos Escolares Brasileiros, no Rio de Janeiro

Cerca de 275 pessoas fazem parte da delegação rondoniense que vai levar estudantes-atletas das esferas municipal, estadual, federal e particular de Rondônia, para participarem dos Jogos Escolares Brasileiros – JEB 2022, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE, em parceria institucional com o Governo Federal. O evento teve início na segunda-feira, 31.

Estudantes na faixa etária de 12 a 14 anos terão a oportunidade de participar até o dia 15 de novembro de uma competição nacional, divididos em 17 modalidades, como: badminton, ginásticas artística e rítmica, xadrez, tênis de mesa, vôlei, basquete, futsal, handebol, judô, taekwondo, karatê, wrestling, vôlei de praia, atletismo, ciclismo e natação. A novidade para essa edição é a inserção de modalidades demonstrativas como o surfe, skate e o break dance.

A chefe de Núcleo de Esporte Escolar da Seduc, Célia Nogueira, afirma que para os estudantes, tanto do juvenil, quanto da categoria Infantil, participar do JEB é a realização de um sonho. “Qualquer atleta sonha em participar de um nacional e ter a oportunidade de ser visto, e quem sabe um dia até ser convocado para seguir carreira na modalidade em que se identifica”.

DELEGAÇÃO

Este ano, Rondônia conta com a maior delegação que já levou para uma disputa brasileira. São 275 componentes, entre atletas, assessores e fotógrafos.

TRANSMISSÃO

As disputas dos Jogos Escolares Brasileiros serão transmitidas ao vivo através do canal da CBDE, no youtube. A entrada aos locais de competição é franca.

Fonte: Governo RO