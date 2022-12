Estudantes da Rede Estadual de Ensino foram classificados no Festival Rondoniense de Artes de 2022

Na terça-feira (6), no Teatro Guaporé, aconteceu a premiação do primeiro lugar de cada segmento das apresentações realizadas na Fase Estadual do Festival Rondoniense Estudantil de Artes – Fera 2022, idealizado pela Secretaria de Estado da Educação – Seduc. Foram classificados 19 estudantes da Rede Estadual de Ensino. A avaliação desta edição foi realizada em caráter educacional e não-competitivo. As participações aconteceram nos segmentos de Dança, Cinema, Música, Teatro, Fotografia, Pintura, Desenho e Escultura.

O Fera 2022 tem a finalidade de incentivar a cultura escolar nos diversos segmentos e linguagens artísticas, buscando difundir as artes no contexto escolar e proporcionando um intercâmbio entre artistas, artes e educadores. O Festival foi dividido nas etapas de Fase Escolar, Fase Municipal ou Coordenadoria Regional de Educação – CRE e Fase de Curadoria, totalizando 4.156 participantes.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça as ações que contribuem no desenvolvimento cultural. “A participação em atividades culturais é importante para revelar talentos artísticos dos estudantes. O Governo do Estado tem investido na arte, na cultura e no esporte, levando sempre para nossas escolas melhorias na Educação”, destacou o governador Marcos Rocha.

As exposições desta Fase Estadual foram apresentadas simultaneamente nos dias 5 e 6 de dezembro, no auditório do Museu da Memória Rondoniense, na Casa de Cultura Ivan Marrocos, no Teatro Palácio das Artes e no Teatro Guaporé. O evento contou com a presença da titular da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Ana Lúcia Pacini. “Elaborado pela Seduc, esse Festival incrível fomenta os estudantes no uso da criatividade, sensibilidade e do trabalho em equipe”.

PREMIADOS

Pintura: Taiury Moreira de Almeida – EEEFM Casimiro de Abreu, em Nova Mamoré;

Fotografia: Ana Carolina S. da Silva – EEEFM Darcy da Silveira, em Costa Marques;

Desenho: Fernanda Padilha Silva – CTPM VIII, em Rolim de Moura;

Escultura: Kamilly Leite da Silva – EEEFM Casimiro de Abreu, em Nova Mamoré;

Cinema documentário: Thalita Ferreira de Souza – EEEFM Princesa Isabel, em São Miguel do Guaporé;

Cinema animação: Izabelly Matia de Oliveira – EEEFM Carlos Gomes, em Cacoal;

Cinema ficção: Karina Alice da Silva Coelho – EEEMTI Capitão Silvio Farias, em Jaru;

Dança solo: Marielle Vilete dos Santos – EEEF Gov. Jerônimo Garcia de Santana, em Cerejeiras;

Dança grupo: Tássia Maria Rocha da Costa, Verônica Alves de Carvalho e Aline Conceição do Vale – EEEFM Mariana, em Porto Velho;

Instrumental: João Gerly Pereira Vieira – EEEFM Paulo de Assis Ribeiro, em Colorado do Oeste;

Canto adulto: Eduarda Oliveira Correia – CTPM X, em Guajará-Mirim;

Canto Juvenil: Maíza Santos Souza – EEEFM Pedro Mendes Cardoso, em Nova Mamoré (Distrito de Jacinópolis);

Teatro: Heloísa Ohana Fontinele, Maria Eduarda Almeida Cabral, Edny Camila Lima, Francieli Teixeira Leite e Nicolly de Oliveira Cruz – EEEFM Angelina dos Anjos, em Costa Marques.

