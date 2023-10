Estudantes da Rede Estadual de Porto Velho participam da última edição do Aulão “Foco no Enem”, nesta quinta-feira

O encerramento das atividades de preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, acontece na quinta-feira (19), com a última edição do Aulão “Foco no Enem”, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. A atividade vai atender a um público de mais de mil alunos do 3º ano do ensino médio, no horário de 12h às 17h30. O evento é promovido pelo Governo de Rondônia em parceria com duas instituições particulares de ensino.

A Secretaria de Estado da Educação é a executora do aulão junto aos parceiros, e serão ministradas aulas nas disciplinas: Física, Redação, Biologia, Matemática e Química. As escolas participantes são: Escola Estadual Professor João Bento da Costa, Escola Estadual Major Guapindaia, Instituto Carmela Dutra, Escola Estadual Eduardo Lima e Silva, Escola Estadual Murilo Braga, Escola Estadual Capitão Cláudio, Escola Estadual Marechal Castelo Branco, Escola Estadual Barão do Solimões, Escola Estadual Getúlio Vargas e Colégio Tiradentes da Polícia Militar I.

Aproximadamente 30 profissionais estão envolvidos, incluindo professores e pessoal de apoio. A titular da CRE de Porto Velho, Ana Cristina, destacou o comprometimento da Seduc em promover esses tipo de ação. “A Seduc tem desenvolvido um trabalho muito forte de incentivo e preparação dos estudantes para as avaliações externas, tanto do Sistema de Avaliação de Educação Básica – Saeb, quanto para o Enem deste ano”, pontuou.

Conforme informado pela diretora-geral de Educação, professora Irany Oliveira, o Enem 2023 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. “Os aulões estão acontecendo em todo o Estado com a organização da CREs, e apoio da Seduc. Esta é a última edição na Capital, porém até o dia do exame, as escolas vão manter suas programações de corujões, aulas e plantões tira-dúvidas”, afirmou.

DESTAQUES NO REVISA MAIS ENEM

A plataforma virtual Revisa Enem é uma solução educacional que conta com um espaço específico para produção e correção de redação, com propostas temáticas inéditas, além de outras atividades. Nesse ambiente virtual, estudantes do Estado têm alcançado notas surpreendentes, como é o caso da estudante do Distrito de Rio Pardo que alcançou nota 1000.

A estudante de apenas 16 anos, Eduarda Amaral, da Escola Estadual Fernando de Souza Gomes, jurisdicionada pela CRE de Buritis, tem se preparado bastante para o exame. “Sempre discuto com os meus pais sobre os temas para ampliar o meu repertório de escrita, e almejo que eu tenha o mesmo desempenho no exame, pois o meu sonho é cursar Engenharia Civil ou Medicina”, destacou.

Para o coordenador da CRE de Buritis, Yuri Lopes, o Estado acertou em investir na plataforma, com isso garante que todos os alunos tanto da cidade quanto do campo tenham acesso ao ensino eficiente.

Fonte: Governo RO