Estudantes da Rede Estadual de Rondônia são premiados no 2º Concurso de Criação de Game de 2022

Concurso foi lançado em agosto pelo Governo do Estado, em parceria com o Sistema Microkids

Neste mês de dezembro, oito estudantes do 6º ao 9º ano, de 35 escolas da rede estadual de ensino de Rondônia, foram vencedores do 2º Concurso de Criação de Game de 2022. O concurso foi lançado em agosto, pelo Governo do Estado, juntamente com o Sistema Microkids, e teve a participação de 373 estudantes com intuito de ampliar as possibilidades de ensino e de aprendizagem por meio da construção de jogos digitais.

O objetivo do concurso é proporcionar aprendizado dos conceitos para a compreensão da lógica de programação. Isso é feito com os alunos participando, sob orientação dos professores, de toda a elaboração das etapas e desafios que são sugeridos nos games. Há jogos sobre meio ambiente, história, matemática, lixo, queimadas, alfabetização e vários outros e o material produzido segue à temática educacional estabelecida pelo professor orientador do trabalho.

O julgamento dos games levou em consideração originalidade, inovação, jogabilidade, correlação com a temática do curso e o cunho educacional. A premiação foi individual, sendo que os estudantes classificados em primeiro lugar, por ano de ensino, foram premiados com um tablet, um kit com brinde Microkids, medalha de ouro e certificado. A premiação dos professores orientadores estará vinculada à premiação dos estudantes classificados. A escola recebe o troféu de vencedor do concurso de criação de games.

As premiações estão sendo entregues em cada Coordenadorias Regionais de Educação – CREs entre esse mês e o mês de janeiro de 2023. Algumas das escolas que já receberam foram as de Ouro Preto do Oeste e Cerejeiras.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, os games ajudam a estimular o aprendizado de cada aluno. “O objetivo é utilizar os jogos eletrônicos para estimular nossos estudantes o interesse pelas áreas tecnológicas da atualidade, além de proporcionar, persistência, foco e trabalho em equipe”, destaca o governador.

“O Governo de Rondônia sabe o quanto é importante ter uma educação de qualidade e por isso não tem medido esforços para investir cada vez mais a educação de base. E a plataforma Microkids é grande aliada da Educação, proporcionando conhecimento numa linguagem contemporânea que eles entendem, elevando a Educação do Estado a grandes níveis”, pontuou a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini.

VENCEDORES: 1º LUGAR

6º ano – EEEFM Floriano Peixoto (CRE Cerejeiras)

Alunas: Ana Beatriz Ribeiro e Geovana Corado dos Anjos

Professor: Danilo Peranhas Batista

7º ano – Colégio Militar Dom Pedro II (CRE Vilhena)

Alunos: Mariana Heloisa Cardoso e Arthur Gabriel Picolloto Gonçalves

Professora: Dejane Chauvin

8º ano – EEEFM Floriano Peixoto (CRE Cerejeiras)

Alunos: Gabriel Batista Betoni e Jônatas Ferreira de Lima

Professor: Danilo Peranhas Batista

9º ano – EEEFM Maria Goretti (CRE Ouro Preto do Oeste)

Alunos: João Paulo P. Estoco e Hugo Gustavo L. Santos

Professora: Raquel Leal

Os 33 alunos que receberam o título de destaque foram de seis escolas das Coordenadorias Regionais de Educação – CREs de Cerejeiras, Ouro Preto do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno.

Fonte: Governo RO