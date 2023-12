Estudantes da Vila de Bandeira Branca recebem novo refeitório na Escola Estadual Apolônia Rossi Javarini, em Presidente Médici

O tema “Democracia e o exercício dos Direitos culturais no estado de Rondônia” estará no centro das discussões na 6ª Conferência Estadual de Cultura de Rondônia, que vai ser realizada pela Secretaria da Juventude Esporte Cultura e Lazer (Sejucel), nos dias 3 a 6 de dezembro, na cidade de Presidente Médici, garantindo a presença do debate cultural e da representatividade dos segmentos artísticos.

O objetivo dessa iniciativa é promover o debate sobre as políticas culturais com ampla participação popular, propor diretrizes para o Plano Estadual de Cultura e também, definir diretrizes prioritárias e necessárias à garantia do direito à cultura. Na oportunidade serão escolhidos os delegados que representarão Rondônia na 4ª Conferência Nacional de Cultura que acontecerá, no mês de março, do ano de 2023.

Ordenada pela Comissão Organizadora Estadual, será composta por 15 membros convocados pela Sejucel, sendo representantes da Secretaria e da sociedade civil e membros de instituições convidadas. A etapa Estadual, de caráter determinante e propositivo, reunirá os delegados eleitos nas Conferências Municipais.

O secretário da Sejucel, Júnior Lopes ressaltou a importância deste evento. “Os encontros setoriais têm o intuito de garantir a participação ativa no diálogo setorial e promover a representatividade dos diversos segmentos artísticos e culturais. Estamos garantindo a eleição legítima de delegados, escolhidos pelos próprios setores, para avançarmos nas etapas nacionais”, afirmou.

Fonte: Governo RO