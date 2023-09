Estudantes de Colorado do Oeste conquistam o 2º lugar no Festival Estudantil de Artes, em Porto Velho

O deputado Ezequiel Neiva parabenizou estudantes da escola Paulo de Assis Ribeiro, de Colorado do Oeste, pela conquista do 2º lugar no Festival Estudantil de Artes (Fera), realizado anualmente pela Secretaria de Educação (Seduc). Alef e Micaela (cantores); Miguel (tecladista); Kaique (violonista) e Lucas (baterista) são integrantes da Banda Peniel. O grupo participou do Fera na categoria Banda de Garagem. A fase final do Fera ocorreu no Teatro Estadual, em Porto Velho.

Para garantir vaga na fase final do Fera, a Banda Peniel venceu a fase escolar em Colorado do Oeste. Depois conquistaram a fase municipal e em seguida a fase Regional envolvendo os municípios do Cone Sul do Estado.

A vaga para a grande final foi conquistada com a vitória na fase dos Conselhos Regionais de Educação de cinco regiões do Estado. “Foi uma conquista significativa. Jovens de todo o estado participaram do evento que envolveu centenas de estudantes. Todos estão de parabéns pela colocação de destaque no Fera”, afirmou o deputado.

O parlamentar recorda que foi tecladista e regente do vocal de jovens da Assembleia de Deus em Cerejeiras. “A musica é muito importante na formação cultural e educacional. Tenho certeza que esses jovens ainda terão muitas conquistas”, destacou.

Alef, Micaela, Miguel, Kaique, Lucas aproveitaram a viagem a Porto Velho para conhecer o prédio da Assembleia Legislativa. Eles foram recepcionados pelo chefe de gabinete do deputado Ezequiel Neiva, Mario Leite, que também é de Colorado do Oeste.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO