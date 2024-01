Quem já usa o transporte coletivo através do cartão pode fazer o recadastramento de forma on-line

Com a proximidade do período de volta às aulas, a Prefeitura de Porto Velho reforça a necessidade do recadastramento do ComCard pelos estudantes que utilizam o transporte coletivo. O recadastramento está sendo feito desde a primeira semana de janeiro e para quem já tem o cartão, o serviço deve ser feito de forma on-line através do aplicativo Si.GO, que pode ser baixado em qualquer telefone celular.

Após o download do app, o estudante deve seguir o passo a passo escolhendo o município de Porto Velho, fazendo login e senha e selecionando a opção “recadastro de benefício”. Após isso, o estudante deve preencher seus dados cadastrais e tirar uma foto dos seus documentos pessoais, além de uma selfie de comprovação de identidade. Com todos os passos realizados, é só aguardar a análise acompanhando na aba “recadastro do benefício”. Algumas orientações devem ser seguidas, como procurar um local bem iluminado e de preferência um fundo neutro para que não ocorra erros no carregamento das imagens. O prazo de revalidação pode levar até cinco dias úteis. Em caso de dúvidas, está disponível o telefone 0800-591-5067.

Os passos pelo aplicativo são para os estudantes que já utilizam o serviço. Os que começarão a utilizar o cartão no ano letivo de 2024, deverão comparecer aos pontos de cadastro de forma física. Os endereços são:

• Praça Céu, rua Antônio Fraga Moreira, 1706 – 1770, bairro JK.

O funcionamento é de 7h30 à 13h30, de segunda a sexta-feira.

• Semdestur, rua General Osório, número 81, Centro.

O funcionamento é de 7h30 à 13h30, de segunda a sexta-feira.

• Tudo Aqui, avenida 7 de Setembro, 830, Centro.

O funcionamento é de 7h30 à 13h30, de segunda a sexta-feira.

Texto: Larissa Vieira

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

