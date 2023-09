Estudantes premiados no concurso “Redação Turismo” visitam o Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques

Para propor acolhimento aos estudantes da Rede Estadual de Ensino, que apresentaram a história regional mediante a elaboração de redações com a temática “Rondônia e suas Potencialidades Turísticas”, o Governo de Rondônia deu início iniciou à excursão de premiação do concurso “Redação Turismo”, cujo lançamento aconteceu no final de maio.

A Superintendência Estadual de Turismo – Setur, em parceria com a Secretaria Estadual da Educação – Seduc premiou estudantes das escolas dos 52 municípios do Estado que participaram do concurso, e obtiveram o 1° lugar na primeira etapa realizada. Os alunos foram contemplados com uma experiência turística em Costa Marques, na quinta-feira (21). A segunda etapa será em 17 de outubro, em Porto Velho.

Para o gestor da Setur, Gilvan Pereira Júnior, todos estão convidados a conhecer o Estado de Rondônia e seus locais turísticos. “Com o concurso de Redação, proporcionamos aos alunos de vários municípios, a oportunidade de conhecer e se encantar com tudo que temos aqui. Quando investimos nestes jovens, estamos depositando em um futuro promissor do turismo no Estado”, declarou.

O intuito do desenvolvimento deste projeto é promover a sensibilização dos estudantes da Rede Estadual de Ensino sobre a importância de conhecerem o patrimônio histórico e cultural do Estado, para entender o porquê de preservá-lo.

O CONCURSO

Nesta edição, o Concurso de Redação contou com a participação de 106 estudantes do ensino médio do estado de Rondônia, incluindo o distrito de Extrema. Na etapa de Costa Marques estiveram presentes 34 participantes de 17 municípios, entre estudantes e professores, além de autoridades e a comunidade local. Além da visita ao Real Forte Príncipe da Beira, foi realizado um City Tour para conhecer a primeira basílica do Estado, e visita às margens do rio Guaporé, ocasião em que foi contada a história da fronteira, que na época da construção do Forte dividia a região entre Portugal e Espanha.

Para a etapa de Porto Velho, que será realizada no dia 17 de outubro, a previsão é de 64 participantes, quando será realizado um City Tour pelos principais pontos turísticos e históricos da Capital.

Fonte: Governo RO