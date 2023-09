Estudantes que participam do Fera 2023 fazem City Tour em pontos turísticos de Porto Velho

Porto Velho é uma cidade rica em história e cultura. Com intuito de incentivar o turismo de jovens estudantes, a Secretaria de Estado da Educação – Seduc, realizou na quarta-feira (13) um city tour para 40 estudantes do interior, que vieram para o Festival Estudantil Rondoniense de Artes – Fera 2023. O passeio teve duração de duas horas e contou na programação com um roteiro para dois importantes pontos turísticos da cidade.

Para começar o Tour, os estudantes saíram do Teatro Palácio das Artes nos ônibus escolares da Seduc. A primeira parada foi no Museu Palácio da Memória Rondoniense – Mero, localizado na Rua Dom Pedro II, no centro de Porto Velho. Durante a visita, os estudantes que pertencem à Rede Estadual de Ensino, puderam ter acesso à História de todos os governadores do Estado.

O Museu funciona no Palácio Getúlio Vargas, antiga sede administrativa do Governo, onde funcionou até o ano de 2015, quando do surgimento do Palácio Rio Madeira. O prédio ainda abriga um acervo biológico e artístico do Estado. A última parada no roteiro foi na Praça das Três Caixas d’Água, centro histórico de Porto Velho, ocasião em que os estudantes puderam tirar fotos para levar como memória da visita à Capital.

O governador, Marcos Rocha, considerou o tour positivo, para que os alunos agreguem conhecimento histórico a respeito da constituição do Estado. “Com o roteiro programado, muitos dos nossos alunos tiveram a oportunidade de conhecer lugares que antes só viam em fotos. Esse tipo de atividade desperta o sentimento de pertencimento à história por meio do turismo regional, isso é muito importante”, pontuou.

Para o guia turístico, Izaias Gomes Bezerra, um projeto como esse é importante, porque vai oferecer mais conhecimentos históricos aos visitantes. “Muitos dos estudantes não conheciam e, com a visita, tiveram a oportunidade de apreciar alguns pontos da Capital, a história de Rondônia, onde tudo começou”, destacou.

RECEPCIONADOS POR RITA QUEIROZ

Os estudantes também foram recepcionados pela autora da exposição permanente do Museu, a artista plástica Rita Queiroz. A artista veio de Goiânia para ser homenageada no Fera 2023. Na oportunidade do Tour, em seu acervo “Descamação Celular”, pode contar um pouco de suas obras que exaltam a cultura ribeirinha de Rondônia. Com paixão, que brilhou nos olhos, ela teve contato direto com os estudantes, os quais demonstraram muito interesse nas obras. Inclusive, aproveitou para incentivar os jovens a começarem a praticar arte, dando dicas para anotar ideias quando forem criativos.

A estudante da escola Angelina dos Anjos de Costa Marques, Jhanayra Fernanda, contou como está sendo a experiência. “Estou achando o passeio maravilhoso, pude conhecer pessoalmente a artista plástica Rita Queiroz, o que foi muito legal e aprendi mais sobre história de Rondônia”, ressaltou.

Fonte: Governo RO