Estudantes que participaram da 2ª edição do concurso de poesia ‘Rondônia e suas belezas’ são premiados

Os candidatos a beneficiários de imóveis do Residencial Porto Madero II, em Porto Velho estão sendo convocados pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, a atualizarem o cadastro, no período de 4 de setembro a 3 de outubro. De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Estado da segunda-feira (28), o atendimento será feito nos dias úteis, das 7h30 às 13h30, na Central de Atendimento da Coordenadoria da Política de Habitação, localizada no 1º andar do Prédio do Tudo Aqui, na Avenida 7 de Setembro, nº 830, Centro da Capital.

Os documentos necessários são: Cadastro Único – CadÚnico, originais do RG, CPF e Título de Eleitor do titular e do cônjuge, Carteira de Trabalho, três últimos contracheques e comprovante de residência. No caso de filhos menores de 18 anos, deve-se levar a Certidão de Nascimento e Declaração Escolar. Com relação aos filhos maiores de 18 anos, se residirem no mesmo endereço, é exigida também a documentação pessoal.

Ao todo são 304 unidades habitacionais construídas na Rua Humaitá, s/nº, no Bairro Socialista, em uma parceria do Governo Federal, Governo do Estado e da Prefeitura de Porto Velho. O processo de seleção ficou sob a responsabilidade da Seas.

Fonte: Governo RO