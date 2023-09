Etapa da 3ª edição do Concacau é iniciada com visitas técnicas às propriedades participantes

Iniciou na segunda-feira (11) e segue até o sábado (16), mais uma etapa do 3º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia – Concacau, nas propriedades participantes. O objetivo do concurso é reconhecer, premiar, promover e incentivar os aprimoramentos na qualidade e sustentabilidade da produção de cacau no Estado. A iniciativa do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, pretende agregar valor à produção, permitindo assim, maiores ganhos aos produtores rurais.

Para o governador Marcos Rocha, esse concurso é uma oportunidade para os cacauicultores mostrarem suas amêndoas e serem reconhecidos pelo trabalho e dedicação no cultivo. “O Governo tem investido no crescimento do agronegócio, a exemplo deste que, além do reconhecimento, o concurso proporciona benefícios econômicos aos produtores de cacau. Os participantes concorrem a prêmios em dinheiro e ao laudo de qualidade, o que valoriza ainda mais a sua produção no mercado”, destacou.

Nesta etapa, estão sendo realizadas as auditorias para garantir a qualidade das amêndoas que vêm do campo. Essa auditoria é fundamental para a elaboração de um relatório de sustentabilidade das propriedades participantes do concurso.

A gerente de Programas e Projetos Estratégicos da Seagri, Larissa Duarte, que está fazendo as visitas técnicas nas propriedades, ressaltou que, “precisamos destacar o compromisso com práticas sustentáveis. Para isso, é aplicado um formulário com questões classificatórias, que ajuda a determinar as pontuações e indicar quais propriedades se destacam e atendem aos critérios de sustentabilidade estabelecidos”, evidenciou.

CONCURSO

Ao todo, 50 produtores de cacau se inscreveram para participar do Concacau 2023, e 10 deles também estão participando do concurso nacional de qualidade do cacau em Ilhéus, na Bahia. É importante salientar que, em caso de divergência entre as informações fornecidas no questionário de sustentabilidade com a realidade, as propriedades poderão sofrer alterações nas notas.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo destacou que, o Concacau é uma iniciativa conjunta da cadeia produtiva do cacau em Rondônia, e demonstra a importância da união de diferentes entidades e instituições para impulsionar o setor agrícola. “Além do Governo do Estado, por meio da Seagri, diversas organizações como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae, Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, Câmara Setorial do Cacau de Rondônia, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – Ceplac, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, são parceiros do concurso”.

Essa colaboração demonstra o comprometimento e o esforço de diferentes setores para promover o desenvolvimento da cadeia produtiva em Rondônia, visando fortalecer a economia e gerar benefícios para os agricultores e sociedade como um todo”, finalizou. Os vencedores do Concacau serão premiados até o 4º lugar, com premiação que totalizam R$ 35 mil. A premiação do concurso está marcada para o dia 29 de setembro, em Jaru.

Fonte: Governo RO