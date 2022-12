Etnoturismo é fomentado pela Setur como estratégia de valorização da cultura indígena

Em busca de sensibilizar, orientar e educar a população quanto ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, realiza semanalmente, ações de cunho educativo como parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans. De 30 de novembro a 4 de dezembro, a Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet realizou em Porto Velho, a blitz “Motorista Camarada” e atividades educativas; nas ações do “Rondônia Cidadã” e “Domingão da Jatuarana”.

Baseado no Calendário de Campanhas Educativas estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, que define o tema e o cronograma das campanhas a serem seguidos, com o objetivo de orientar todas as ações com o mesmo objetivo, nas mesmas áreas e foco, respeitando as particularidades de cada Estado e Município. “Juntos salvamos vidas” é a mensagem adotada em todas as ações.

Blitz Educativa

Com abordagens de veículos na avenida Rio Madeira, voluntários entregaram mensagem sobre o risco de dirigir sob influência de bebida alcoólica e as consequências decorrentes pelos sinistros de trânsito, causando impactos sociais e ao sistema de saúde. Foi entregue aos motoristas o Guia do Bom Condutor, com as seguintes orientações:

Pratique a empatia e o respeito no trânsito.

Respeite as leis de trânsito.

Lembre-se: todos os ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança.

Esteja atento à sinalização, ela serve para informar e orientar os motoristas sobre as vias.

Tenha cuidado com pedestres, ciclistas e motociclistas.

Sinalize antes de realizar uma ação.

Manter a distância é a regra básica para a direção defensiva, logo, torna o trânsito mais seguro a todos.

Motorista Camarada

Ação que abordou 133 frequentadores de bares e festas, sensibilizando sobre a importância de eleger um “amigo” que não beba, para conduzir o veículo e levar os demais amigos com segurança para a casa.

No final de semana, os voluntários estiveram em uma festa popular em Porto Velho, onde encontraram a secretária Municipal de Educação da Capital, Gláucia Negreiros. Além das abordagens diretas, agentes de educação de trânsito concederam entrevista sobre a ação para uma rádio, atingindo um público de mais de 6 mil ouvintes.

“Este trabalho de conscientização é de suma importância, principalmente no início da festa, pois os servidores conversam de forma tranquila, perguntando quem é o motorista da vez, e assim o público já começa a festa consciente que é realmente importante não beber e dirigir”, destacou Gláucia Negreiros, que estava acompanhada do vereador Edwilson Negreiros e esposa, Leila Oliveira Fortuoso Negreiros.

Rondônia Cidadã e Domingão da Jatuarana

A Dtet também participou de ações organizadas pela iniciativa pública e privada, como o “Rondônia Cidadã”, que leva serviços à população nos finais de semana, promovido pela Secretaria de Assistência Social – Seas, e o “Domingão da Jatuarana”, atendendo ao público adulto e infantil.

O diretor Técnico da Dtet, Ruymar Pereira de Lima explica que, diversificar a participação da Diretoria de Educação em atividades noturnas e ações de parceiros, tem o objetivo de levar a “educação” para todo tipo de público. A Dtet realizou sete ações na última semana, abordando 7.499 pessoas.

“Seja criança, jovem ou adulto, todos participam do trânsito, e queremos que todos se comportem de forma segura, conhecendo seus direitos e aplicando seus deveres”, destacou Ruymar Pereira de Lima.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta que as atividades educativas de trânsito são de suma importância para redução dos sinistros, “o governo tem investido nas campanhas educativas e ações que prezam pela segurança no trânsito, o objetivo é salvar vidas”, destacou, Marcos Rocha.

Fonte: Governo RO