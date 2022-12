EUA aprovam nova versão da vacina contra covid para bebês

André Biernath – @andre_biernath – Da BBC News Brasil em Londres Vacina para Covid-19





A agência reguladora dos Estados Unidos Food and Drug Administration (FDA) aprovou nesta quinta-feira (8) a nova versão das vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 para bebês a partir de 6 meses.

A nova geração de imunizantes já haviam sido liberadas para os maiores de 5 anos como uma dose de reforço no país por oferecer maior proteção contra a variante Ômicron.





Brasil

As chamadas vacinas bivalentes foram autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a partir de 12 anos e como uma aplicação extra. Os imunizantes incluem parte da cepa original do novo coronavírus e parte da Ômicron BA.4/BA.5.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE