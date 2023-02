EUA autorizam autoteste que detecta Covid-19 e gripe simultaneamente

Pixabay Autoteste detecta Covid-19 e gripe

A Food and Drug Administration (FDA), agência dos Estados Unidos equivalente à Anvisa, aprovou nesta sexta-feira (24) o primeiro autoteste capaz de detectar tanto o vírus da Covid-19 quanto o da gripe.

O teste é produzido pela empresa estadunidense Lucira Health, e o resultado demora cerca de 30 minutos para ficar pronto. Além do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o teste também revela infecção por Influenza A e Influenza B.

De acordo com estudos realizados nos EUA, a taxa de precisão para identificar o vírus da Covid-19 é de 100% para amostras negativas e 88,3% para positivas. No caso da Influenza A, a taxa é de 99,3% para negativas e 90,1% para positivas. Dados sobre a precisão do teste de Influenza B ainda não foram revelados.

Os testes podem ser comprados em farmácias sem a exigência de receita médica e são realizados da mesma forma que os autotestes de Covid-19 vendidos no Brasil, ou seja, através da introdução de um cotonete no nariz e da reação do material coletado com um líquido reagente.

“Esse é um marco importante para trazer maior acesso do consumidor a testes de diagnóstico que podem ser realizados inteiramente em casa”, disse o médico Jeff Shuren, diretor do Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica da FDA, em comunicado.

Fonte: IG SAÚDE