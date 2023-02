EUA avaliam fazer doação para Fundo Amazônia, diz agência

Divulgação/Embratur Amazônia

Os Estados Unidos avaliam fazer sua primeira doação para o Fundo Amazônia , segundo a agência de notícias Reuters . O mecanismo – que havia sido congelado no governo anterior – é voltado ao combate ao desmatamento na região amazônica e já conta com a ajuda de países como Alemanha e Noruega , além desses, o Reino Unido também estuda doação.

Nesta sexta (10), Washington deve anunciar a intenção de doar para o fundo durante encontro de Joe Biden com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva , que acontecerá na Casa Branca, segundo fontes ouvidas pela agência.

Oficialmente, a Casa Branca diz que ainda não foi feito um anúncio “neste momento”.

A contribuição dos EUA para o Fundo Amazônia pode fortalecer os laços entre as duas maiores democracias do Hemisfério Ocidental, após um período de frieza entre Biden e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O mecanismo foi criado em 2009 com uma doação inicial da Noruega para ajudar a combater o desmatamento e estimular o desenvolvimento sustentável no Brasil. O Fundo Amazônia foi congelado em 2009 após a eleição do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, no entanto, Lula o reiniciou o programa com o apoio de paíeses como Noruega e da Alemanha. Outro país que estuda se juntar ao fundo é o Reino Unido.

O Fundo Amazônia já recebeu cerca de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,38 bilhões) até agora.

Segundo a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, que visita o Brasil esta semana, a França e a União Europeia também anunciaram a intenção de fazer parte do mecanismo.

Na semana passada, a Alemanha anunciou uma nova doação de 35 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões) ao Fundo Amazônia, como parte de uma promessa ambiental de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,13 bilhões) ao Brasil.

Fonte: IG Mundo