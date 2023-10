EUA: Biden ‘deixou bem claro’ que Israel deve proteger civis em Gaza

Reprodução/Government Press Office (GPO) – 18.10.2023 Joe Biden quando esteve em Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta segunda-feira (30) para Israel “proteger” os civis que estão na Faixa de Gaza.

“Os EUA estão fazendo tudo que podem para garantir que os civis em Gaza estejam protegidos. O presidente Biden deixou bem claro a Israel que esperamos que operem dentro do direito internacional”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado do país, Matthew Miller, em uma coletiva de imprensa.

Os Estados Unidos são um dos principais aliados de Israel. Na sexta-feira (27), quando a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas(ONU) aprovou uma resolução simbólica para trégua entre Israel e Hamas , os EUA foram um dos 14 países que votaram de forma contrária – 120 votaram a favor da resolução e 45 se abstiveram.

Até esta segunda-feira, mais de 8,3 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza durante a guerra em curso, enquanto a região palesina continua sendo atingida por bombardeios israelenses.

Hoje, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o país não concordará com um “cessar da luta contra o Hamas”. “Mesmo as guerras mais justas têm vítimas civis não intencionais”, disse ele.

Fonte: Internacional