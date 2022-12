EUA: Congresso aprova PL que protege direitos de pessoas homoafetivas

Reprodução: Redes Sociais Bombeiros buscando casal desaparecido

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo retomou as buscas na tarde desta quinta-feira (8) pelo casal desaparecido na Zona Sul da capital. A corporação utiliza um helicóptero que irá sobrevoar até a extensão do rio Itanhaém.

“Estamos realizando sobrevôos com o helicóptero Águia do Comando de Aviação da Polícia Militar para verificar as condições do volume do rio e possibilidade de buscas por terra. Nesse momento, um helicóptero iniciou vôo por São Paulo e irá percorrer a extensão do rio Itanhaém”, informou o Corpo de Bombeiros através do Twitter.

O acidente

O casal e mais seis pessoas realizaram uma trilha na mata no último domingo (4), sentido a cachoeira da Usina, próximo ao Poço das Antas, quando foram surpreendidos por uma tempestade.

Na segunda-feira (5), o grupo que tinha oito integrantes foi atingido por uma cabeça d’água, ou seja, um aumento repentino no volume do rio. Com a correnteza, um homem e uma mulher foram levados e estão desaparecidos desde então. As seis pessoas foram resgatadas pelas equipes de resgate.

O iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber quais serão os próximos passos e se já haviam encontrado algo. A corporação informou que até o momento não há nenhuma atualização sobre o caso e que os agentes seguem à procura do casal.

