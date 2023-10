EUA e Coreia do Sul treinam para ‘ataque ao estilo Hamas’ do Norte

Big_Heart / Pixabay Coreia do Sul e EUA realizam exercícios conjuntos nesta semana

As tropas sul-coreanas e norte-americanas realizam exercícios conjuntos nesta semana com o objetivo de aprimorar a capacidade de responder a potenciais “ataques surpresa de artilharia ao estilo Hamas” por parte da Coreia do Norte, afirmaram os militares sul-coreanos nesta sexta-feira (27).

Embora os países façam treinamentos militares regularmente, os exercícios desta semana acontecem após os ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro, terem aumentado a tensão na Coreia do Sul em relação a possíveis ofensivas por parte da Coreia do Norte.

No início do mês, cerca de 2.500 membros do grupo extremista islâmico lançaram um ataque suspresa no sul de Israel por meio da Faixa de Gaza. Ao menos 1.400 pessoas morreram, sendo a maioria civis, e mais de 220 foram levadas como reféns, segundo o Times of Israel .

Especialistas afirmam que canhões de artilharia de longo alcance do Norte podem disparar cerca de 16 mil tiros por hora em caso de confronto — o que representa uma ameaça para a capital sul-coreana, Seul, que fica a cerca de 40 quilômetros da fronteira.

De acordo com o Comando de Operações Terrestres da Coreia do Sul, em uma resposta simulada aos possíveis ataques surpresa “do inimigo ao estilo Hamas”, os exercícios focaram em ofensivas com o objetivo de “remover as origens das provocações de artilharia de longo alcance do inimigo com antecedência”.

