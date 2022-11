EUA: Republicanos conquistam o controle da Câmara dos Representantes

Reprodução/Pexels Republicanos conquistam o controle da Câmara nos EUA

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos já definiram qual partido terá o controle da Câmara. Projeções da imprensa local apontam que os Republicanos assumirão o maio número de parlamentares.

Isso porque o partido de oposição ao governo de Joe Biden , que é filiado ao partido Democrata, conquistou 218 deputados na Câmara dos Representantes, o suficiente para formar maioria. Os Democratas conquistaram, até o momento, 210 lugares.

A maioria das cadeiras foi conquistada com a vitória do republicano Mike Garcia, que foi eleito em um distrito da Califórnia. Poucos minutos após confirmada a vitória, Biden emitiu um comunicado parabenizando os Republicanos.

“Nesta eleição, os eleitores expressaram claramente suas preocupações: a necessidade de reduzir custos, proteger o direito de escolha e preservar nossa democracia”, destacou o presidente dos EUA .

Ele ressaltou ainda que “está pronto para trabalhar com os republicanos da Câmara para entregar resultados às famílias trabalhadoras”, e felicitou Kevin McCarthy, republicano que será o líder na Câmara .

“O povo americano quer que as coisas sejam feitas para eles. Quer que priorizemos temas que importam para ele, e que melhoremos suas vidas”, afirmou o chefe de Estado norte-americano.

Biden deverá lidar com um Congresso reduzido nos próximos anos de mandato, isso porque foram os Democratas que conquistaram o controle do Senado nestas eleições.

A vitória do partido do atual presidente foi confirmada no último sábado, com um placar de 50 a 49. Ainda há uma cadeira em disputa, a do estado da Geórgia, mas a vice-presidente do país é quem dá um possível voto de desempate. Logo, os Democratas já comemoram o resultado que contrariam as expectativas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo