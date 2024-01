EUA repudiam ministro de Israel que sugere êxodo de palestinos de Gaza

Reprodução/X Ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (2) que “rejeitam” os comentários do ministro da Segurança Nacional de Israel Itamar Ben Gvir, que incitou os palestinos a deixarem o território de Gaza. O comunicado também menciona Bezalel Smotrich, ministro das Finanças.

“Os Estados Unidos rejeitam as recentes declarações dos ministros israelenses Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, que propõem o reassentamento de palestinos fora de Gaza”, diz o comunicado do porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Gvir se referiu à sugestão como uma “oportunidade para se concentrar no incentivo à migração” dos palestinos, enquanto Smotrich afirmou que os residentes de Gaza devem dar lugar aos israelenses para poderem “fazer o deserto florescer”. Com informações da Reuters.

Em resposta ao comunicado do Departamento de Estado dos EUA, Gvir disse em sua conta no X que “não somos [Israel] apenas mais uma estrela na bandeira americana”.

“Aprecio muito os Estados Unidos da América, mas com todo o respeito, já não somos uma estrela na bandeira americana. Os Estados Unidos são o nosso melhor amigo, mas antes de tudo faremos o que é bom para Israel”, disse o ministro na rede social.

