EUA suspeitam que ‘ovnis’ eram balões

O governo dos Estados Unidos suspeita que os ‘ ovnis ’ abatidos sobre o Canadá e o Alasca no fim de semana eram balões. A revelação foi feita neste domingo (12) pelo senador Chuck Schumer (Democrata), líder da maioria no Senado.

Segundo o parlamentar, os dois objetos são menores em relação ao balão da China destruído na semana passada. Schumer conversou com o conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, e compartilhou a informação para o programa This Week, do canal ABC.

Perguntado se os objetos não identificados eram balões, Schumer relatou: “Eles acreditam que eram, sim, mas muito menores que o primeiro”. E completou: “Até alguns meses atrás, não sabíamos desses balões. Nossa inteligência e nossos militares não sabiam. Isso remonta ao presidente Trump, pelo menos três vezes”.

Governos dos Estados Unidos e do Canadá buscam destroços

Os governos dos Estados Unidos e do Canadá começaram a buscar destroços de dois objetos não identificados que foram destruídos. O objetivo é saber quais são as origens dos artefatos interceptados pelas forças armadas.

Na semana passada, um balão chinês foi abatido pelo governo norte-americano. O objeto tinha equipamentos de espionagem e causou uma nova crise entre os Estados Unidos e a China.

China também encontrou um ‘ovni’

Depois da divulgação dos ‘ovnis’ nos Estados Unidos e no Canadá, a China relatou neste domingo que estava se organizando para destruir um objeto não identificado que sobrevoava as águas perto da cidade de Qingdao. O comunicado foi publicado no jornal chinês The Paper.

Uma pessoa que trabalha no setor de desenvolvimento marinho do distrito de Jimo relatou que “autoridades relevantes” trabalhavam para derrubar o objeto, segundo detalhes da reportagem. No entanto, o profissional não explicou como seria feita a ação de destruição.

O jornal também revelou que os pescadores da região foram informados para tomarem cuidado com a segurança.

