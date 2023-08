EUA: tiroteio deixa 3 mortos na Flórida; polícia fala em crime de ódio

Ricardo Stuckert/PR – 27/08/2023 Presidente Lula participa da sessão de abertura da XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Neste domingo (27), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pretende retomar o programa “Mais Alimentos África” durante fala na 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe. Na ocasião, o mandatário afirmou que a medida é “mais uma vertente da cooperação ‘sul-sul’ brasileira” para reposicionamento geopolítico.

“A África tem tudo para se tornar uma potência agrícola com capacidade para alimentar seu povo e também o mundo. O Brasil continuará a ser parceiro nessa empreitada. O programa Mais Alimentos permite que pequenos produtores possam ter acesso a financiamentos”, disse ele, sem dar mais detalhes sobre o projeto.

A CPLP é formada por nove países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No evento de hoje, a presidência temporária da CPLP passou de Angola para São Tomé e Príncipe, para o biênio 2023-2025.

No discurso deste domingo, Lula destacou o trabalho conjunto dos países-membros da CPLP na promoção da segurança alimentar e nutricional, no desenvolvimento da agricultura familiar e em programas de alimentação escolar.

O governo federal retomou o programa “Mais Alimentos no Brasil” em junho deste ano, liberando recursos para o financiamento de máquinas e equipamentos que ajudem a implementar a produção sustentável pela agricultura familiar.

Durante a semana que passou em viagem oficial a países da África, Lula defendeu diversas vezes a organização fortalecimento dos países do chamado “sul global”. A ampliação do Brics, anunciada nesta semana durante cúpula na Angola, segundo o mandatário brasileiro, é uma demonstração de que o bloco pode passar a discutir “em condições de superioridade” com outros grupos, como o G7.

“Agora, você pode fazer uma reunião dos Brics com o G7 em condições de superioridade porque o PIB na paridade de compra os Brics tem mais. Os Brics agora representam 36,7% do PIB de paridade de compra, o G7, 29%. Então as condições geopolíticas para você negociar muda, e você negocia em conjunto”, disse o petista nesse sábado (26).

Brasil e São Tomé e Príncipe mantêm relações diplomáticas desde que a nação africana se tornou independente de Portugal, em 1975. Os dois países mantêm diversos programas de cooperação técnica nas áreas de educação, saúde, informatização do governo local, agricultura, alfabetização de adultos, defesa, infraestrutura urbana, polícia, previdência social, recursos hídricos e prevenção e controle do HIV/Aids.

Durante a visita deste domingo de Lula, Brasil e São Tomé e Príncipe também assinaram dois novos instrumentos bilaterais de cooperação, um para a facilitação de investimentos mútuos e outro na área de formação e treinamento diplomático.

A conferência da CPLP é o último compromisso na viagem do presidente à África. Lula chegou ao continente africano na última segunda-feira (21). A primeira parada foi na África do Sul para a 15ª Cúpula de chefes de Estado do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na sequência, na sexta-feira (25) e ontem (26), ele cumpriu agenda oficial em Angola.

Em seus discursos, Lula afirmou que quer estreitar as relações do Brasil com a África e defendeu uma maior cooperação entre os países em desenvolvimento do Sul global.

A previsão é que a comitiva presidencial retorne a Brasília ainda neste domingo.

— Com informações de Agência Brasil

