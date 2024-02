EUA: tiroteio em festa deixa ao menos dois mortos e quatro feridos

Reprodução/Denver7 Channel As autoridades analisam o caso para identificar as pessoas por trás do tiroteio

Um tiroteio em uma festa deixou ao menos duas pessoas mortas e quatro feridas na cidade de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (4), em uma festa que acontecia em uma residência do bairro Green Valley Ranch.

As vítimas confirmadas são um homem de 26 anos e um adolescente. Segundo as evidenciais, os disparos foram feitos por diversas armas de fogo. As informações foi dada pela polícia de Denver ao canal Denver7. O adolescente não estaria envolvido no conflito.

Segundo as autoridades, um grupo de “convidados indesejados” chegou ao local da festa, na madrugada de domingo. Assim que chegaram, foram recebidos com tiros.

Outras quatro pessoas estão internadas, sendo uma delas em estado crítico. Eles foram levados para hospitais na área metropolitana da cidade. São eles três homens adultos, e um homem que a idade ainda não foi divulgada.

O Departamento de Polícia de Denver publicou nas redes sociais que os investigadores seguem juntando informações para conseguir descobrir quem iniciou os disparos. Não há até o momento informações adicionais sobre os motivos que levaram ao tiroteio.

Segundo o porta-voz da polícia de Denver, Sean Towle, a polícia suspeita que o tiroteio não foi “aleatório”. “Não há prisões até o momento e estamos trabalhando para reunir informações sobre os suspeitos”, informou.

Fonte: Internacional