EUA: tornado deixa seis mortos e pontos de destruição no Tennessee

Michael Rios/Clarksville Fire Department Tornado deixa destruição nos EUA

Tornados e fortes tempestades atingiram o estado norte-americano do Tennessee, deixando seis mortos, casas destruídas e danos à rede elétrica da região entre sábado (9) e este domingo (10).

De acordo com as autoridades, três das mortes aconteceram nos subúrbios ao norte de Nashville. O escritório de gerenciamento de emergências da cidade divulgou fotos, nas redes sociais, de árvores arrancadas e casas completamente destruídas após os tornados.

“Infelizmente, podemos confirmar três mortes após o mau tempo em Nesbitt Lane”, escreveu o escritório em publicação nas redes sociais.

Um tornado também atingiu a cidade de Clarksville, no norte do estado, e deixou o mesmo número de mortos.

“Três pessoas morreram, dois adultos e um menor”, disseram as autoridades do condado de Montgomery, acrescentando que “23 pessoas foram atendidas no hospital”.

As autoridades informaram que as equipes de socorristas “ainda estão na fase de busca e resgate (após) esta catástrofe”, pedindo que os moradores não deixem suas casas para se aventurar nas estradas.

Desde as 21h de ontem (00h de domingo no horário de Brasília), o prefeito de Clarksville, Joe Pitts, declarou estado de emergência e impôs toque de recolher à população.

“Considero necessário para a saúde, segurança e bem-estar da comunidade colocar a cidade sob toque de recolher esta noite (9/12) e amanhã à noite (10/12)”, disse Pitts em comunicado.

Conforme o site PowerOutage.us, cerca de 52 mil residências ficaram sem energia no estado, número menor que das 86 mil relatadas anteriormente.

Em Clarksville, a operadora CDE Lightband informou que mais de 14 mil clientes estavam sem energia.

Fonte: Internacional