Reprodução/YouTube Discovery Plus 13.08.2022 EUA: Trump anuncia pré-candidatura à presidência em 2024

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou, nesta terça-feira (15), que disputará as primárias do Partido Republicano para uma vaga à presidência do país em 2024.

“Para tornar a América grande e gloriosa novamente, estou anunciando esta noite a minha candidatura à presidência dos Estados Unidos”, disse Trump. “A era de ouro da América está chegando”.

Segundo a imprensa internacional, Trump chegou a ser pressionado a adiar o anúncio, pois alguns dos nomes que apoiou nas eleições de meio de mandato não foram eleitos.

Em relação aos processos na justiça, sobre a remoção de documentos confidenciais da Casa Branca e a investigação de sua responsabilidade na invasão ao Capitólio, Trump disse ser “uma vítima”.

Em resposta ao anúncio, Joe Biden publicou um vídeo em seu perfil no Twitter afirmando que Trump “faliu” os Estados Unidos. Ele ainda citou as políticas do republicano no combate à covid e na condução da economia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo