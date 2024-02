EUA: Trump está com pequena vantagem em pesquisa de intenção de voto

Reprodução: Flipar As questões judiciais, no entanto, podem acabar pesando contra o ex-presidente

Na noite da última terça-feira (13), foi divulgada a pesquisa feita pela Reuters/Ipsos sobre a corrida eleitoral nos Estados Unidos. Segundo os dados mais recentes, em um cenário de disputa entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, o ex-presidente aparece uma pequena vantagem para assumir a Casa Branca,

De acordo com a pesquisa, Trump aparece com 37% das intenções de voto, enquanto Biden com 34% dos votos para uma possível reeleição. Entretanto, a pesquisa afirma que os candidatos estão no limite da margem de erro, ficando empatados tecnicamente. A margem é de 2,9 pontos percentuais.

Dos entrevistados, 10% ainda afirmaram pretenderem votar em outro candidato e 12% confirmaram que não vão votar nesta eleição. O voto nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não é algo obrigatório.

Além dos desafios políticos para a reeleição, Trump está enfrentando questões legais. De acordo com a pesquisa, isso é apontado como um dos principais obstáculos para a candidatura do republicano.

Um número significativo de entrevistados afirmou que não votaria em Trump se ele fosse condenado por um crime grave: um em cada quatro republicanos e quase metade dos independentes expressaram essa opinião.

O levantamento da Reuters/Ipsos, conduzido através da internet, foi realizado no último final da semana e contou com a participação de 1.237 pessoas.

Fonte: Internacional