EUA, UE e Catar tentam mais 3 dias de trégua, diz ministro palestino

O Egito e o Catar estão perto de chegar a um acordo para estender a trégua de Israel em Gaza por dois dias, disse Diaa Rashwan, chefe do Serviço de Informações do Estado (SIS) do Egito, nesta segunda-feira (27).

A prorrogação de dois dias incluiria a libertação de 20 reféns israelenses e 60 detidos palestinos, acrescentou.

Com a libertação de 11 reféns israelenses prevista para hoje, as negociações continuam em andamento para a libertação de 33 palestinos, informou Rashwan.

Fonte: EBC Internacional