EVENTO – Alfabetização na idade certa e valorização profissional são temas abordados no primeiro dia do Congresso Municipal de Educação

Evento, que vai até sexta-feira (25), teve a confirmação de mais de mil profissionais da Educação

Refletindo Novas Políticas e Práticas Pedagógicas: esse é o tema abordado no VI Congresso Municipal de Educação, evento que fecha o calendário 2022 de capacitações da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Mais de mil profissionais da área confirmaram participação durante os dois dias de evento. O público-alvo envolve professores, gestores, orientadores educacionais e supervisores da rede municipal.

“Nosso foco é cada vez mais melhorar a nossa educação e isso envolve também a valorização profissional. Um desses exemplos é o prêmio Boas práticas: trouxemos a iniciativa e a abertura desse evento também será marcada com a entrega da premiação dos profissionais que apresentaram as ideias aprovadas. Por conta da pandemia nós não tivemos avanços no Ideb, mas mantivemos nossos índices, o que é uma boa notícia já que grande parte das capitais e municípios tiveram retrocesso. Mas sem dúvida, a gente sempre reforça que a ideia é melhorar nossa educação”, disse o prefeito Hildon Chaves.

Gláucia Negreiros, secretária municipal de Educação, explica que o Congresso já é realizado há seis anos e faz parte do calendário da Semed como uma das prioridades.

“Neste ano, a abordagem central da nossa programação é a alfabetização na idade certa, a importância da educação infantil para a educação básica, a educação especial, igualdade e equidade e também vamos trabalhar a emoção dos nossos professores, o conhecimento de si. Para isso nós contamos com alguns parceiros como o Conselho Municipal de Educação, o Sebrae, além de vários outros que tornaram possível a vinda de palestrantes de fora do nosso estado, pessoas de renome dentro da nossa área e que com certeza vão deixar uma marca na vida de cada um que estará conosco”, completa a secretária.

O Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa é formado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), que esteve presente na abertura do evento representado pelo secretário executivo da presidência, Paulo Lacerda. O programa foi implantado na rede municipal de ensino no ano passado.

Atualmente a rede municipal de Educação em Porto Velho conta com 141 escolas, sendo 84 urbanas e 57 rurais. De acordo com dados preliminares do Educacenso 2022, são mais de 43 mil alunos matriculados. As creches também entram nesses dados, com 36 escolas que atendem crianças com idade de creche de dois e três anos, com um total de 3.024 alunos.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO