EVENTO – Apresentações esportivas e culturais marcam encerramento das atividades na Praça CEU em 2022

Parceiros das ações receberam certificados de reconhecimento

Apresentações de ballet clássico, zumba, carimbó e de várias modalidades esportivas, além de homenagens, marcaram o encerramento das atividades de 2022 no Centro de Artes e Esportes Unificados, conhecido como Praça CEU, no bairro JK, zona Leste de Porto Velho. O evento aconteceu na noite de terça-feira (20) e foi bastante prestigiado pela comunidade.

“A gente conseguiu reunir todos esses parceiros que este ano fizeram parte da história da Praça CEU, um local que oferece serviços à comunidade, não só o Sine, mas também na área da cultura e esporte. Estamos aqui em clima de festa para desejar um feliz Natal, um próspero ano novo a esses parceiros, com apresentação de ballet, do pessoal da zumba e também entregar certificados a esses parceiros que estiveram conosco, como forma de agradecimento”, disse Glayce Bezerra, secretária municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), que integra o grupo gestor do local.

Ela acrescentou que o espaço é de total importância para a população. “A Praça CEU oferece à comunidade vários serviços como emissão de RG, Seguro Desemprego, COMCard e também toda parte de esporte, lazer e cultura para a comunidade da zona Leste”, explicou. Ela ainda agradeceu o apoio do prefeito Hildon Chaves, do grupo gestor e de todos os parceiros.

GRUPO GESTOR

Professor de várias modalidades esportivas e membro do grupo gestor, Ivan dos Santos, que lidera o projeto Artes de Jogar, explicou que o conselho é formado por 20 pessoas, entre elas, membros da comunidade, do terceiro setor e da Prefeitura, através da Semdestur.

“O conselho é a maior autoridade da Praça CEU. A gente trabalha em sintonia visando o melhor para a comunidade. É ele quem delibera tudo que tem para acontecer na Praça CEU”, destacou.

Como professor, Ivan ensina futsal, vôlei, basquete, futebol society e skate. “O trabalho é muito gratificante porque gera expectativa de vida melhor para as crianças. Elas encontram aqui um porto seguro”, afirmou.

Disse ainda que o projeto já resgatou várias crianças e jovens que poderiam estar perdidos nas drogas, entre eles, um jovem que atualmente faz parte da Seleção Brasileira Sub-23 de vôlei e outro que segue a carreira militar na Aeronáutica, em Porto Velho.

Voluntário nas aulas de jiu-jitsu, Rodrigo dos Reis trabalha às terças e quintas-feiras na Praça CEU, com crianças e adolescentes de 7 a 15 anos de idade. “Nosso maior objetivo aqui é ensinar aos meninos uma modalidade esportiva, e com isso, junto com a escola e a família trabalhar da melhor forma possível para torná-los cidadãos melhores”, comentou.

Ele acrescentou ser uma experiência gratificante “porque a gente vê meninos que não teriam condições de treinar, porque o jiu-jitsu é um esporte caro, dando a eles a oportunidade de conhecerem um esporte diferente, que tem muita disciplina e muita regra e proporcionar a eles uma ferramenta de inserção social”.

Micilene Alves, professora de ballet clássico, atende 167 crianças entre 7 e 15 anos, desde agosto deste ano. As aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, pela manhã e à tarde, no intuito de proporcionar oportunidades de espetáculos e apresentações, além da vivência na dança.

“A experiência é muito prazerosa. São crianças que chegam aqui com sonhos, elas se empolgam e veem que o ballet clássico beneficia elas em várias áreas. Elas mudam o comportamento, a forma de tratamento, fora os benefícios físicos e mentais”, mencionou.

APRESENTAÇÕES

O programa teve apresentação de ballet clássico do Projeto Jardim Secreto, zumba com o Projeto Good Life, carimbó da terceira idade, modalidades esportivas e jiu-jitsu, culminando com a entrega de certificados aos voluntários e instituições como a Associação dos Jovens Estudantes de Rondônia (Ajero) e Instituto São Rafael, entre outras.

Conforme Lilian Leite, diretora de Desenvolvimento Socioeconômico da Semdestur, a Praça CEU disponibiliza os serviços do Sine Municipal, COMCard (cartão para utilizar o transporte coletivo), Proamp e Sala do Empreendedor. Oferece também diversas ações de artes, cultura, danças, modalidades esportivas, artes marciais e cursos de informática, fotografia, áudio e vídeo, além outros cursos profissionalizantes.

“A partir do dia 20 de janeiro do ano que vem, na retomada das atividades, terá mais uma programação extensa em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), voltada para a qualificação profissional”, completou.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO