EVENTO – Entrega do I Prêmio Mulheres Negras acontece no dia 17 de novembro

Evento vai homenagear mulheres que fazem parte da história de Porto Velho

Tudo pronto para a entrega do I Prêmio Mulheres Negras no Teatro Municipal Banzeiros, no próximo dia 17 de novembro, a partir das 19h. O evento que é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) vai homenagear mulheres que fazem parte da história de Porto Velho.

Dez mulheres negras in memoriam e outras dez em vida serão homenageadas. As premiadas em vida receberão uma estatueta de Teresa de Benguela, mulher que tornou-se símbolo de liderança, força e luta pela liberdade, confeccionada pelo artista plástico Bruno Sousa através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). Já os representantes das homenageadas in memorian receberão certificados de reconhecimento.

A programação vai contar com apresentações musicais como a do músico Kasan e da Orquestra Chorus, além de um breve bate-papo sobre o histórico da mulher negra em Porto Velho, com a professora doutora Sônia Sampaio.

O prêmio acontece por determinação da Lei Nº 2.833, de 20 de julho de 2021, que inclui no calendário do município o dia 25 de julho como Dia da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha.

