EVENTO – Feira de adoção responsável de cães e gatos acontece no próximo sábado (26)

O treinamento visa aprimorar ações de prevenção, monitoramento e vacinação no combate à covid-19

Agentes comunitários de saúde e agentes de endemias da Prefeitura de Porto Velho vão participar do curso “Agravos Imunopreveníveis de interesse em Saúde Pública na Amazônia”, oferecido pela Fundação Oswaldo Cruz, na Faculdade Uniron, do Porto Velho Shopping. Ao todo, 170 agentes de saúde inscritos receberão a formação durante os quatro dias.

O treinamento, que vai acontecer de segunda a quinta-feira (21 a 24), das 8h às 12h e das 14h às 17h30, faz parte do projeto “Fiocruz/Amazônia: Ciência, Saúde e Solidariedade no enfrentamento da pandemia da covid-19”, que visa aprimorar o controle da malária e outras doenças vetoriais, além de ampliar a cobertura vacinal em populações vulnerabilizadas, da zona rural e urbana.

Fruto do compromisso firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), em parceria com o Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD), Fiocruz Amazônia e Fiocruz Rondônia, a capacitação tem como propósito levar os servidores a uma reflexão sobre o acesso amplo e com equidade à vacina contra a covid-19, a aplicação segura e eficaz com redução a morbimortalidade e transmissão do vírus e o fortalecimento do sistema de saúde.

Entre os temas a serem debatidos nas 30 horas de treinamento está a Política e o Programa Nacional de Imunização (PNI), os conceitos e mecanismos de atuação das vacinas, fundamentos biológicos da imunidade adquirida pela vacinação e formas de diagnóstico com RT-PCR, Teste Rápido de anticorpos e Teste Rápido de Antígenos para detecção de covid-19.

Porto Velho está entre os sete municípios do estado de Rondônia selecionados pela Fiocruz Amazônia para receber o projeto que formará três turmas com 170 servidores.

O Projeto “Fiocruz/Amazônia: Ciência, Saúde e Solidariedade no enfrentamento da pandemia da Covid-19”, já alcançou 100% dos municípios amazonenses e agora chega à capital de Rondônia.

