EVENTO – I Encontro de Gestores Municipais de Esporte de Rondônia chega ao fim com legado para o setor desportivo

Feitos de Porto Velho, como a realização da Copa Zico, foram destaques na programação

O I Encontro de Gestores Municipais de Esporte do Estado de Rondônia chegou ao fim no último domingo (5), em Porto Velho. Durante dois dias, gestores e técnicos de diversos municípios trocaram experiências e debateram melhorias para a área desportiva.

Na ocasião, alguns programas e feitos recentes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) foram objetos de estudos por meio de palestras, como os programas Talentos do Futuro e Viver Ativo, além da Copa Zico, promovida no último ano pela Prefeitura.

“O que motivou a realização desse evento foi, justamente, a busca de gestores do interior por ações realizadas por Porto Velho em prol do esporte, a exemplo da Copa Zico. A proposta discutida aqui é realizar esse evento maravilhoso a nível estadual com apoio ou execução do Estado, por meio da Sejucel”, afirmou a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

Durante dois dias, Porto Velho foi vitrine para diversos gestores e técnicos de secretarias e autarquias ligadas ao esporte no interior do Estado, além de absorver exemplos que dão certo na promoção do esporte em outras partes de Rondônia.

“Tivemos a oportunidade de estreitar laços e trocar experiências que deram certo em diversos municípios. Porto Velho mostrou a nós que é possível executar programas como o Talentos do Futuro e trazer cases de sucesso, como a Copa Zico”, afirmou Samuel Soares, técnico da Secretaria Municipal de Esportes de Vilhena.

Ao todo, 39 gestores participaram do encontro na capital. A meta é efetivar todas as propostas discutidas ao longo dos dois dias, atendendo à realidade e a necessidade de cada região de Rondônia.

“Cada município trouxe suas vivências e desafios na área e, a partir disso, iremos formar uma política única para o esporte no Estado. A política pública não é uma disputa sobre quem faz melhor, mas uma busca pelo bem-estar de todos”, contribuiu a titular da Secretaria Municipal de Esportes de Ji-Paraná, Sônia Reigota.

Com a conclusão do evento, o grupo agora planeja a elaboração de uma “carta aberta” que será direcionada às autoridades do Estado.

“Esse encontro mostrou que temos todas as ferramentas para criar um sistema estadual do esporte em Rondônia. Estamos falando de políticas públicas que poderão ser aplicadas de Porto Velho a Vilhena, atendendo a realidade de cada município. Chamaremos a atenção das autoridades para que invistam mais nessa ferramenta de transformação social que é o esporte”, finalizou a secretária da Semes.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO