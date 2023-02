EVENTO – I Encontro dos Gestores Municipais do Esporte de Rondônia acontece em março

Bairros Eldorado, na zona Sul, e São Francisco, zona Leste, foram contemplados no último fim de semana

A Prefeitura de Porto Velho segue trabalhando em várias frentes de serviço na iluminação pública da capital. Diariamente, equipes da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) vão a campo realizar a substituição das lâmpadas comuns por novas luminárias de LED, que são mais econômicas e oferecem maior luminosidade.

O objetivo é otimizar o sistema de iluminação pública, tornando-o mais sustentável para o município e mais eficiente para a população. Na última sexta-feira (24), as equipes atenderam às demandas dos solicitantes e pedidos de providências de vereadores, para iluminação e manutenção nos bairros Eldorado, na zona Sul, e São Francisco, zona Leste.

Nos últimos dias também foi executada a manutenção dos pontos de iluminação na praça do Tucumanzal. Nesta segunda-feira (27), as equipes atendem ao bairro Vila da Eletronorte e à revitalização da iluminação do Espaço Alternativo, em fase de conclusão. A mão de obra é da Emdur, que através de recurso repassado pelo Governo do Estado começou no início do mês de fevereiro os trabalhos, o que garantirá a troca de 700 pontos de luz, passando de lâmpadas comuns para luminárias de LED em todo o espaço.

Diversas regiões da cidade têm sido beneficiadas com a troca de lâmpadas por luminárias de LED. A Emdur reforça para que a população que busca o atendimento priorize canais via Internet. O motivo da orientação é que o 0800 da pasta se encontra inoperante devido a ajustes técnicos feitos pela operadora de telefonia que presta serviço à empresa. Apenas o telefone (69) 3901-8600 está em atendimento.

Os moradores podem recorrer aos contatos via rede social (no perfil da Emdur no Facebook, Instagram e Twitter), bem como pelo aplicativo “Emdur PVH”, (disponível no Play Store e IOS). Outra forma de solicitação de serviço ou informações é pelo e-mail da pasta: [email protected]

Os munícipes também podem procurar o atendimento presencial no prédio da empresa. A Emdur fica localizada na rua Brasília, nº 1576, bairro Santa Bárbara, região central da capital. O horário de atendimento é das 8h às 14h, em dias úteis.

