EVENTO – III Fórum de Inovação de Porto Velho discutirá avanços no desenvolvimento sustentável para o município

Foco será em tecnologia e na bioeconomia

A terceira edição do Fórum de Inovação de Porto Velho promete discutir soluções inovadoras que fomentem um ecossistema de negócios do município. Com foco na tecnologia e na bioeconomia, o evento vai reunir especialistas sobre o assunto, além da comunidade em geral, nos dias 22 e 23 de novembro no Teatro Banzeiros.

Entre os palestrantes estão integrantes de agências de financiamento, instituições de pesquisa e organizações de promoção à sustentabilidade.

“Esses palestrantes vão apresentar as melhores práticas desenvolvidas no Brasil dentro desse ramo e, eventualmente, as que podem ser aplicadas aqui no município”, explica Marcelo Thomé, presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH).

Na prática, a programação será construída a partir dos quatro eixos estratégicos apontados como essenciais para o desenvolvimento do município: Cidade Inteligente, Inovação do Setor Público, Ambiente de Inovação e Desenvolvimento Sustentável.

“Entre tantas repercussões positivas, a principal será a do desenvolvimento do território de Porto Velho, discutindo novos potenciais de negócio pautados em tecnologia e estruturados na bioeconomia. Para isso, é essencial tornar o município atrativo para esse tipo de investimento”, acrescenta Marcelo Thomé.

PROGRAMAÇÃO

A ação, realizada pela Agência de Desenvolvimento e pela Prefeitura de Porto Velho em parceria com o Sebrae, vai acontecer no dia 22 de novembro (terça-feira), às 9h, no Teatro Banzeiros. Ainda no primeiro dia, no período da tarde, ocorrerão as oficinas temáticas no SebraeLab.

Já o segundo dia marcará a exibição de painéis que abordarão cada eixo discutido no evento. A terceira edição contará, ainda, com convidados regionais e nacionais. A programação completa pode ser conferida aqui.

As inscrições para o 3º Fórum de Inovação de Porto Velho são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Texto: Pedro Bentes

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO