EVENTO – Município se prepara para o I Encontro de Gestores Municipais de Esporte de Rondônia

Secretários, presidentes e diretores esportivos se reúnem para os ajustes técnicos

Com a proximidade do I Encontro de Gestores Municipais de Esporte do Estado de Rondônia, que será realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) nos dias 4 e 5 de março próximo, secretários, presidentes e diretores esportivos municipais têm se reunido na secretaria para ajustes de ideias em relação ao evento.

Na manhã da quarta-feira (15), a secretária da Semes, Ivonete Gomes, e o adjunto da pasta, Edilson Pacheco, estiveram reunidos com Hugo Estrozi, diretor-presidente da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo de Pimenta Bueno, com Hugo Zanoli, diretor de Esporte da autarquia, secretário de Esporte do município de Ouro Preto, Emerson Douglas, e João Antônio, diretor de Esporte e com o vereador André Henrique, do mesmo município.

Além de intercâmbios de ideias sobre o esporte de Porto Velho e os demais municípios que participaram da reunião, a realização do I Encontro de Gestores Municipais de Esporte do Estado de Rondônia foi o ponto principal do dia, quando a secretária da Semes expôs a dinâmica de como o evento será realizado e a importância para Rondônia.

O encontro contará com a presença do coordenador Metodológico das Categorias de Formação, Iniciação e Desenvolvimento do Esporte Clube Corinthians Paulista, Próspero Paoli, que estará em Porto Velho repassando seu conhecimento e expertise dentro do esporte e de todos os clubes nacionais por onde passou.

O I Encontro de Gestores Municipais de Esporte do Estado de Rondônia será realizado no Teatro Banzeiros, nos dias 4 e 5 de março, em Porto Velho.

Texto: Semes

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO