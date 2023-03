EVENTO – Porto Velho promove o I Encontro de Gestores Municipais de Esporte de Rondônia

Evento reúne mais de 30 gestores para discutir avanços do esporte no Estado

Um novo capítulo começa a ser escrito na história desportiva de Porto Velho. No sábado (4), teve início o I Encontro de Gestores Municipais de Esporte do Estado de Rondônia, realizado no Teatro Banzeiros, na região central da capital.

Ao todo, 39 gestores municipais participam do evento, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) e que segue até este domingo (5). O grupo tem como missão debater propostas e experiências que contribuam para o avanço do esporte no Estado.

“É um momento ímpar, pois aqui reconhecemos a importância do esporte como ferramenta de transformação social e de grande valor para a nossa juventude. Mas, para isso, precisamos caminhar juntos em todas as esferas”, afirmou o prefeito Hildon Chaves durante a abertura do evento.

Diante disso, o evento conta com o apoio institucional da Superintendência de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia (Sejucel) e com a contribuição de um dos nomes mais respeitados no esporte nacional, Próspero Paole, técnico de iniciação esportiva do Corinthians.

Na ocasião, o professor e doutor falou das primeiras impressões acerca do programa Talentos do Futuro. “Porto Velho já deu um grande passo que é possuir um programa de iniciação esportiva consolidado. A partir de agora, é preciso pensar na construção de um currículo de formação de alunos e formação de professores, elevando esse trabalho a um outro nível. Por isso, espero contribuir aqui por meio das minhas experiências e passagens por clubes nacionais”, afirmou Paole.

A proposta do técnico veio somar a um antigo desejo da equipe da Semes, que é fazer com que Porto Velho e, consequentemente. Rondônia possuam a sua própria “Metodologia do Esporte”. O feito seria algo inédito para um município brasileiro e para o papel da gestão pública na promoção do esporte, sobretudo, no futebol.

“A Prefeitura já fez inúmeros avanços no esporte municipal. Possuímos, hoje, um programa de iniciação esportiva que é referência, instalações adequadas e uma equipe qualificada de profissionais. Agora, é uma questão de tempo e trabalho conjunto para elaborarmos uma metodologia própria que constitua equipes competitivas a partir das escolas”, acrescentou a secretária da Semes, Ivonete Gomes.

Além dessa discussão, o encontro contou, ainda, com uma ampla programação. No primeiro dia, os gestores participaram de palestras ligadas à gestão pública do esporte no Brasil, o desafio da continuidade nas escolinhas de iniciação esportiva, estratégias e captação de alunos, entre outros temas.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO