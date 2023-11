EVENTO Prefeitura promove adoção de cães e gatos e outros serviços durante ação social na zona Sul de Porto Velho

Documentação deve ser entregue na Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb)

Foi dado início ao chamamento público para a comercialização de alimentos e bebidas durante os 40 dias do projeto Natal Porto Luz, promovido pela Prefeitura de Porto Velho. O projeto será realizado de 25 de novembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024. As inscrições seguem até o dia 14 de novembro e as instruções podem ser encontradas no edital. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), através do Departamento de Posturas Urbanas, e a concessão será dada a comerciantes que desejam trabalhar no Parque da Cidade.

Serão concedidas autorizações à venda de, pelo menos, dez gêneros alimentícios, sendo eles: pastelaria, derivados do milho, churrasquinho, cachorro quente, comidas típicas, sorvete, hamburgueria, açaí, doceria e crepes. Para concorrer a vaga de barraca de tamanho 3×3, o candidato terá que apresentar a documentação necessária para o credenciamento (previsto no edital), além de comprovar que possui uma barraca de cor branca. Não serão aceitas vagas de outras cores, por conta da padronização.

Para quem preferir atuar como vendedor ambulante, o quadro abrange: carrinhos de pipoca, banana frita e batata frita; carrinho de sorvete, carrinho de churros e churrasco grego. Como comércio itinerante estarão disponíveis vagas para venda de algodão-doce, balões e brinquedos. Há também a classificação de food truck, para venda de lanches e bebidas em geral, e para brinquedos, sendo eles escorregador inflável e pula-pula. Neste último caso, o selecionado deverá ter todas as autorizações necessárias para a instalação e funcionamento dos brinquedos, como as Anotações de Responsabilidade Técnica, além do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. O total é de 80 vagas.

Toda documentação deve ser entregue em um envelope lacrado no Departamento de Posturas Urbanas, localizado na rua Aparício de Moraes, 3616, bairro Industrial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

