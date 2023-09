EVENTO Prefeitura realizará exposição com fotografias e vídeos em alusão aos 109 anos de Porto Velho

O atendimentos clínico veterinários de rotina em animais não está entra as atribuições do setor

As zoonoses são doenças transmissíveis ao homem por animais vertebrados por mordidas, lambeduras, arranhões ou contato indireto com fezes e urinas contaminadas. A Prefeitura de Porto Velho dispõe de serviços prestados à população através da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS). Edson Neves da Cruz, gerente da divisão, explica como e quais são os serviços prestados pelo órgão.

P – O que são zoonoses?

R – São doenças transmissíveis naturalmente entre animais vertebrados e o homem, seja diretamente por mordidas, lambeduras ou arranhões ou indiretamente por contato com fezes, urinas contaminadas com patógenos nocivos à saúde humana ou por meio de vetores.

As zoonoses de importância em saúde pública, que são monitoradas no município são raiva, leptospirose, hantavirose, Doença de Chagas, febre amarela, Leishmaniose Visceral/LV, LTA. Há ainda os acidentes por animais peçonhentos.

P – Qual o papel das Unidades de Vigilância em Zoonoses/ UZV?

R – Em 2014, os Centros de Controle de Zoonoses/CCZ, passaram a ser denominados de Unidades de Vigilância em Zoonoses/UVZ e foram vinculadas ao SUS (Sistema Único de Saúde). São responsáveis pela execução das ações de estratégias referentes à vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos, de relevância à saúde pública.

As UVZ são instituições especializadas em executar atividades visando a saúde pública, e não um setor de atendimento a animais.

A Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos – DCZADS é uma UVZ.

P – Quais são as atribuições, conforme as diretrizes do SUS, das UVZ, que é a Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos – DCZADS?

R – São inspeções zoosanitárias de animais suspeitos de zoonoses de interesse da saúde pública, coleta de material e diagnóstico para pesquisa de animais suspeito de zoonoses, adoção de medidas de bloqueio e vacinação para controle de zoonoses, como a vacina antirrábica; monitoramento de animal com diagnóstico suspeito para zoonoses, orientação técnico-sanitárias voltadas para a prevenção da disseminação de zoonoses, busca ativa e orientação referente a acidentes por animais peçonhentos.

P – O que não é de competência e nem tem amparo legal para ser realizado pelo órgão?

R – Atendimento clínico e cirúrgico de animais, recolhimento de animais de rua que não sejam suspeitos ou portadores de zoonoses de interesse para saúde pública, eliminação de animais que não seja portadores de zoonoses, atuar como abrigo ou apoiar qualquer tipo de abrigo na questão de bem-estar animal, receber animais por estarem velhos ou doentes que não seja por zoonoses.

DIA D

O Dia D de vacinação antirrábica em cães e gatos acontece neste sábado (30) em Porto Velho. A ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), ocorre das 8h às 17h, em 106 pontos diferentes em todas as regiões da capital.

A vacina antirrábica para cães e gatos está disponível o ano inteiro de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h no DCZADS, à avenida Mamoré, 1120, Bairro Cascalheira, próximo a Faculdade Uniron.

A Divisão existe para colaborar com a saúde pública, visando exercer suas funções dentro dos regimentos e normas técnicas do SUS e Ministério da Saúde.

