EVENTO5ª Conferência Municipal da Juventude de Porto Velho aprova propostas para a Conferência Estadual

Propostas farão parte de relatório a ser apresentado no evento nacional

Foi realizada na quarta-feira (11), no Teatro Banzeiros, nos períodos da manhã e da tarde, a 5ª Conferência Municipal da Juventude de Porto Velho, com o tema “Reconstruir no presente, construir o futuro: desenvolvimento, direitos, participação e bem viver”. A 5ª Conferência da Juventude foi convocada pelo prefeito Hildon Chaves, por meio do Decreto nº 19.407, de 25 de setembro de 2023.

O tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos Participação e Bem Viver” foi debatido a partir de 12 eixos temáticos:

I – Eixo 1: Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil;

II – Eixo 2: Do Direito à Educação;

III – Eixo 3:Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda;

IV – Eixo 4: Do Direito à Diversidade e à Igualdade;

V – Eixo 5: Do Direito à Saúde;

VI – Eixo 6: Do Direito à Cultura;

VII – Eixo 7: Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão;

VIII – Eixo 8: Do Direito ao Desporto e ao Lazer;

IX – Eixo 9: Do Direito ao Território e a Mobilidade;

X – Eixo 10: Do Direitos à Sustentabilidade e ao Meio ambiente;

XI – Eixo 11: Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça;

XII – Eixo 12: Sistema Nacional de Juventude (Sinajuv).

Cada grupo de trabalho foi coordenado por um facilitador e teve um relator responsável por registrar as discussões e propostas. A 5ª Conferência Municipal é parte integrante, preparatória e eletiva da 4ª Conferência Estadual e Nacional de Políticas Públicas para a Juventude.

O evento foi coordenado pela Comissão de Organização designada pelo Departamento de Políticas Públicas para Juventude da Secretaria de Assistência Social e da Família (Semasf). As despesas com a realização ficarão por conta de recursos do município.

O secretário-adjunto da Semasf, Álvaro Mendonça, presente ao evento, saudou todos os participantes e ressaltou a importância de se estar bem informado para participar, de forma consciente, do contexto social e político do seu município, estado e país, sendo a conferência uma porta para essa participação.

Devanildo Santana, subsecretário geral de Governo, no ato representando o prefeito Hildon Chaves, em seu pronunciamento observou sobre a importância de maior participação da juventude em eventos como a 5ª Conferência da Juventude. Afirmou que “nossos jovens são muito importantes, decididos, formadores de opinião, sabem o que querem e podem ajudar a decidir sobre as diretrizes da nossa cidade”.

“Esta conferência é para que vocês tenham voz. Vocês são o nosso futuro. Os jovens, ninguém mais, pra melhorar o mundo. Não é Porto Velho, não é Rondônia, é o mundo. O tema da conferência é de suma importância para o nosso Brasil. Vamos debater os 12 eixos temáticos para termos voz, com nossas propostas, nas conferências estadual e nacional”, disse diretor de Políticas Públicas para a Juventude de Porto Velho, Anderson Carreiro.

Também estiveram presentes na 5ª Conferência da Juventude de Porto Velho, o secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes; o coordenador de Políticas Públicas para Juventude do Estado de Rondônia, Gabriel Barbosa; e Lindomar Carreiro, convidado especial do DPPJ.

“As propostas que foram aprovadas na Conferência Municipal serão levadas a debates na Conferência Estadual, que fará o relatório para apresentar e discutir na Conferência Nacional prevista para ocorrer em Brasília, de 14 a 17 de dezembro, que é o espaço onde jovens de todo o país podem debater e propor melhorias à Política Nacional da Juventude”, informou o diretor municipal de Políticas Públicas para a Juventude (DPPJ), Anderson Carreiro.

