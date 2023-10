EVENTO5ª Conferência Municipal da Juventude de Porto Velho será realizada nesta quarta-feira (11), no Teatro Banzeiros

Conferência prepara para eventos estadual e nacional de políticas públicas para a juventude

A 5ª Conferência Municipal de Juventude de Porto Velho será realizada nesta quarta-feira (11), a partir das 8h30, no Teatro Banzeiros, rua José do Patrocínio, 110, Centro da capital. A 5ª Conferência da Juventude foi convocada pelo prefeito Hildon Chaves, por meio do Decreto nº 19.407, de 25 de setembro de 2023.

“Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos Participação e Bem Viver” é o tema da conferência que será debatido a partir dos seguintes eixos temáticos:

I – Eixo 1: Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil;

II – Eixo 2: Do Direito à Educação;

III – Eixo 3:Do Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda;

IV – Eixo 4: Do Direito à Diversidade e à Igualdade;

V – Eixo 5: Do Direito à Saúde;

VI – Eixo 6: Do Direito à Cultura;

VII – Eixo 7: Do Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão;

VIII – Eixo 8: Do Direito ao Desporto e ao Lazer;

IX – Eixo 9: Do Direito ao Território e a Mobilidade;

X – Eixo 10: Do Direitos à Sustentabilidade e ao Meio ambiente;

XI – Eixo 11: Do Direito à Segurança Pública e ao Acesso à Justiça;

XII – Eixo 12: Sistema Nacional de Juventude – SINAJUV.

Cada grupo de trabalho será coordenado por um facilitador e terá um relator responsável por registrar as discussões e propostas. A 5ª Conferência Municipal é parte integrante, preparatória e eletiva da 4ª Conferência Estadual e Nacional de Políticas Públicas para a Juventude.

O evento será coordenado pela Comissão de Organização designada pelo Departamento de Políticas Públicas para Juventude da Secretaria de Assistência Social e da Família (Semasf). As despesas com a realização ficarão por conta de recursos do município.

As inscrições poderão ser feitas na plataforma digital através do link: https://forms.gle/CBQH6JdaWZSvstiX9, ou no Departamento de Políticas Públicas para Juventude (DPPJ), av. Pinheiro Machado, nº 1718, bairro São Cristóvão, a partir das 8h30.

“As propostas aprovadas na Conferência Municipal serão levadas a debates na Conferência Estadual que fará o relatório para apresentar e discutir na Conferência Nacional prevista para ocorrer em Brasília, de 14 a 17 de dezembro, que é o espaço onde jovens de todo o país podem debater e propor melhorias à Política Nacional da Juventude”, informou o diretor municipal de Políticas Públicas para a Juventude (DPPJ), Anderson Carreiro.

Texto: Adaides Batista

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO