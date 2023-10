EVENTOBrincadeiras e atividades esportivas do Projeto Rua de Lazer serão ofertadas durante festa das crianças no bairro Eletronorte

Evento começa a partir das 15h e as atividades serão gratuitas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes) contribuirá com a celebração alusiva ao Dia das Crianças, que acontecerá no bairro Eletronorte, zona Sul da capital, no próximo sábado (21). A festa será promovida pela Associação Comunitária dos Moradores do bairro Eletronorte (ACMBE), com a realização do Projeto Rua de Lazer.

De acordo com a associação, o evento tem como objetivo proporcionar uma tarde de lazer com muitas brincadeiras, diversão, entrega de brinquedos, lanches e doces. A expectativa é atender cerca de 300 crianças durante o evento. Ainda segundo o presidente da ACMBE, Marcelo Gomes, a associação foi reativada em junho deste ano, com o propósito de promover a qualidade de vida dos moradores em diferentes áreas, como na educação, saúde, cultura, esporte, lazer, entre outros.

O Projeto Rua de Lazer vai participar levando atividades esportivas e recreativas. Entre as opções para os moradores serão oferecidos pintura facial, desenho no papel, ping-pong, pula-pula, futebol de travinha, basquete, corrida de saco e várias outras brincadeiras e esportes. As atividades são gratuitas e todas as famílias podem participar desse dia especial.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa é a ideia do projeto, chegar em comunidades que ainda não conhecem a Rua de Lazer. “Agradecemos o convite da associação

e reafirmamos o compromisso do nosso prefeito Hildon Chaves, em ofertar diversão e lazer para todos os porto-velhenses. Tenho toda certeza que os moradores aproveitarão cada

minuto dessa linda festa no bairro Eletronorte. Estão todos convidados”, conclui a secretária.

O evento acontece na sede da associação, na rua Tilápia, nº 3261, a partir das 15h, e a programação deve seguir durante toda a tarde.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO