O II Encontro de Capacitação e Apoio Técnico às Entidades de Assistência Social em Porto Velho será realizado no dia 6 de setembro, das 8h às 17h30, no Teatro Banzeiros, à rua José do Patrocínio, nº 110, bairro Centro, em Porto Velho. O evento é realizado pela Divisão de Parceria e Monitoramento da Rede Socioassistencial do Suas, do Departamento de Gestão do Suas, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

A coordenação do evento convida os interessados para participar do II Encontro de Capacitação e apoio Técnico que objetiva treinar, capacitar e orientar as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que ofertam serviços da política de assistência social, vinculadas à Semasf, acerca dos aspectos normativos do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Para participar do encontro é preciso que o interessado confirme sua inscrição por meio do link: https://forms.gle/YrgPZbmU63bixfGK8. As vagas são limitadas.

