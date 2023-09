EVENTOFest Verão Calderita começa nesta sexta-feira (8) em Porto Velho

As ações de capacitação abrangem os servidores que atuam desde a atenção primária até nas unidades de urgência e emergência

Com o intuito de ampliar e aperfeiçoar as competências dos mais de quatro mil servidores públicos da pasta, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) tem investido no intercâmbio de conhecimento para os profissionais de saúde que atuam na rede municipal. As ações de capacitação abrangem os servidores que atuam desde a atenção primária até nas unidades de urgência e emergência.

As capacitações envolvem desde palestras, rodas de conversa, treinamentos internos, até a participação em congressos e cursos realizados em todo o Brasil. Como é o caso do 9º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, um dos maiores eventos regionais de saúde pública, em que Eliana Pasini, secretária municipal de saúde, esteve presente.

O evento aconteceu entre os dias 4 e 6 de setembro e reuniu mais de 4 mil participantes de todo o Brasil, entre gestores, trabalhadores de saúde e profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde. Representando a Semusa, Eliana Pasini participou de uma mesa temática com o Ministério da Saúde, sobre a Atenção Primária à Saúde. A secretária afirma que a melhoria contínua dos profissionais é um dos compromissos firmados pela Semusa.

“Investir em estudos e capacitações é uma forma de valorizar a carreira do servidor público, já que a atualização constante contribui para que os serviços sejam prestados de forma mais eficaz, e alinhados com as necessidades da comunidade. Nossa meta é aprimorar cada vez mais o trabalho desenvolvido pelas equipes e profissionais de saúde que integram a Semusa”, destacou Pasini.

MULTIVACINAÇÃO

Os aperfeiçoamentos profissionais também incluem setores como a Divisão de Imunização, uma das mais importantes áreas da pasta, já que o índice de vacinação em Porto Velho ainda é abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde (MS). Elizeth Gomes, gerente da divisão, e Mara Benedicta, enfermeira da USF de Extrema, participaram entre os dias 29 e 31 de agosto de um encontro em Goiânia, promovido pelo MS, com profissionais de saúde do Tocantins e de Goiás. Na ocasião, foram discutidas estratégias para uma multivacinação no estado e qualificações aos servidores para que a cobertura vacinal seja cada vez mais abrangente.

“Temos uma dificuldade muito grande em atingir os índices de vacinação no município e, devido a extensão de Porto Velho, precisamos trabalhar estratégias que incluam toda a área urbana e os distritos. A capacitação contribuiu para que nós pudéssemos absorver estratégias que vão colaborar para o aumento da cobertura vacinal”, destacou Elizeth Gomes.

SAÚDE DO HOMEM

No mesmo período, a servidora Cleide Davy, subgerente do Núcleo de Saúde do Homem e do Idoso da Semusa, participou do Seminário Nacional e Internacional de Paternidade e Cuidado, promovido pelo Ministério da Saúde entre os dias 30/8 a 1º/9, em Recife, com o objetivo de promover diálogos e ações voltadas à promoção da atenção integral à saúde masculina.

“Durante o seminário, foi abordado um dos eixos da política nacional de saúde do homem. Nós tivemos uma troca com profissionais de saúde de todos os 27 estados e até de outros países, participamos de rodas de conversa com objetivo de apresentar propostas para melhorar a nossa política de atendimento. Foi uma experiência muito boa, eu fui para adquirir conhecimento, até para colocar em prática e capacitar os nossos profissionais da ponta. Aprendemos temas muito importantes, como por exemplo a importância dos nossos profissionais se capacitarem para atender as minorias, como os homens trans, negros, indígenas” destacou a servidora.

Texto: Semusa

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO